La “solita” Sampdoria inizia nel peggiore dei modi: 0-2 in casa con il Modena

Siamo alle solite Calimero, la nuova Sampdoria affonda a Marassi per 2-0 contro i canarini emiliani.

Partita sottotono dei blucerchiati che, orfani in panchina dello squalificato Massimo Donati, non hanno mai impensierito il portiere modenese Chighizola.

Difficile trovare un filo conduttore positivo in questa gara che ha registrato un notevole passo indietro dei genovesi rispetto alla prestazione di coppa Italia.

Difesa non imperforabile, centrocampo latitante ed attacco anemico sono le componenti di questa sconfitta casalinga.

Sembra di analizzare sempre le solite gare nonostante i giocatori e gli allenatori siano sempre diversi!

Il Modena di Sottil ha vinto senza offrire una prestazione degna di nota e dopo un’anonima prima frazione di gioco ha centrato il bottino pieno con un missile terra aria di Santoro e con una ficcante azione sulla destra finalizzata da Zanimacchia.

Che il cammino della Sampdoria fosse in salita lo si sapeva, ma gli ultimi innesti e l’entusiasmo dei 20300 abbonati si pensava avessero portato l’entusiasmo giusto a tutto l’ambiente.

Ora testa e gambe per la prossima a Bolzano contro il Sudtirol per una prova del nove già alle seconda di campionato.

I nuovi acquisti devono dare un segnale forte e chiaro anche perché i soliti noti, Vulikic, Bellemo , Benedetti e Pedrola continuano a recitare sul campo un copione altamente negativo.

IL TABELLINO

SAMPDORIA MODENA 0-2

75’ Santoro (M), 90′ Zanimacchia (M)

AMMONIZIONI: 37′ Zampano (M), 60′ Di Mariano (M), 79′ Pafundi (S), 83′ Zanimacchia (M), 86′ Beyuku (M).

SPETTATORI: 24.811 (20.392 abbonati, 4.419 paganti).

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari (C), Vulikic; Depaoli, Ferri (74′ Abildgaard), Bellemo (80′ Narro), Henderson, Benedetti (74′ Pedrola); Cherubini (61′ Pafundi), Coda (61′ Cuni). A disposizione:Coucke, Ravaglia, Giordano, Ioannou, Malanca, Venuti, Conti, Girelli, Ricci, Sekulov. Allenatore: Massimo Donati.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nieling, Adorni; Beyuku, Santoro, Gerli (74′ Sersanti), Pyyhtiä (74′ Magnino), Zampano (66′ Mendes); Di Mariano (66′ Zanimacchia), Gliozzi (89′ Massolin). A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Nador, Cotali, Cauz, Defrel. Allenatore: Andrea Sottil

ALBERTO SQUERI