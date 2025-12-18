La segretaria del Pd Elly Schlein stasera a Genova. Incontro su Gaza

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein oggi torna a Genova per un incontro pubblico.

L’appuntamento è alle 20 presso la sede di Music for Peace, in via Balleydier, dove si terrà un evento con Stefano Rebora, responsabile dell’associazione, sugli sviluppi della missione umanitaria nella Striscia di Gaza e si parlerà della situazione della popolazione palestinese.

Non sono previsti incontri ufficiali, ma la segretaria del Pd probabilmente incontrerà il neo segretario provinciale Francesco Tognoni, che verrà ufficializzato sabato 20 dicembre al Teatro Sivori, e altri esponenti e vertici locali del Pd. Si vocifera anche di un incontro con la sindaca di Genova Silvia Salis, impegnata con l’approvazione del bilancio a Tursi .

Quella di stasera sarà anche l’occasione per un confronto su diversi temi collegati con la pace e con la crisi in Medio oriente, dopo i risultati ottenuti grazie al presidente Usa Donald Trump.

Nei giorni scorsi le associazioni che raccolgono aiuti per la popolazione palestinese avevano denunciato che, in occasione dello shabbat, la festa religiosa settimanale dei fedeli di religione ebraica, l’Esercito israeliano “non lavora” e quindi i varchi attraversati dalle missioni umanitarie, già rallentati da controlli e filtri, non sono potuti entrare nella Striscia di Gaza per portare gli aiuti.