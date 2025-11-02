Home Sport Sport Genova

La Sampdoria sprofonda: 0-1 in casa con il Mantova. Ora è ultima in classifica

La luce in fondo al tunnel non si vede neanche con il binocolo per la Sampdoria che perde l’ennesima gara casalinga contro il fanalino di coda, Mantova.
Uno a zero per i lombardi di mister Possanzini che alla lunga hanno approfittato della debacle fisica e tecnica dei blucerchiati con un eurogol di Ruocco al minuto 87.
La prima frazione da gioco ha visto una Sampdoria volenterosa e ben disposta in campo fermata da un clamoroso palo colpito, sotto misura, da Cuni.
Nella ripresa, invece, un crollo fisico evidente che ha esaltato tutti i limiti di questa squadra e crescita esponenziale dei virgiliani che hanno dominato in lungo e largo.
Anche se Cherubini, in pieno recupero, ha sprecato una favorevole opportunità per raggiungere il pareggio.
La buona prova di Empoli è stata annullata da un secondo tempo altamente insufficiente ed ha evidenziato i limiti tecnici di una rosa altamente deficitaria, infatti i 4 cambi effettuati da Gregucci non hanno apportato nessun beneficio alla compagine genovese.
Hadzikadunic, Giordano e Ioannou sono gli unici che hanno sfoderato una discreta prova; mentre gli attaccanti si sono dimostrati evanescenti e scarichi.
Sì era iniziato con un minuto di silenzio per la scomparsa di mister Galeone e con la notizia dell’inserimento nello staff tecnico dí Attilio Lombardo; si è terminato con i soliti sonori fischi ed il proverbiale auspicio di tirare fuori gli attributi perché la pazienza è finita.
Entrambe le, meritevoli, tifoserie genovesi sono accumunate da strazianti, incolori, prestazioni dei loro “beniamini”.
La Sampdoria è ora ultima in classifica con lo Spezia con soli 7 punti!

Il Tabellino: SAMPDORIA-MANTOVA 0-1

MARCATORI: st 42′ Ruocco.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic (32′ st Vulikic), Riccio, Giordano; Cherubini, Henderson (8′ st Benedetti), Ricci (32′ st Bellemo), Barak, Ioannou (25′ st Venuti); Cuni, Coda. A disp. Krastev, Ravaglia, Coubis, Ferrari, Conti, Narro, Malagrida. All. Foti-Gregucci.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Cella, Castellini, Bani (17′ st Maggioni); Paoletti (34′ st Falletti), Artioli (43′ st Wieser), Trimboli; Galuppini (34′ st Marras), Mancuso (17′ st Mensah), Ruocco. A disp. Andrenacci, Mullen, Fiori, Fedel, Caprini, Pittino, Bonfanti. All. Possanzini.

ARBITRO: Mucera. Assistenti Minuitti e Cortese. IV ufficiale Di Marco. Var Mazzoleni. Avar Del Giovane.

NOTE: Spettatori 22.321 per un incasso di 227.535 euro. Ammoniti Henderson, Ioannou per gioco falloso. Angoli 11-6 per la Sampdoria.

ALBERTO SQUERI

