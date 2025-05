La Sampdoria a caccia di punti-salvezza nell’inferno di Catanzaro (domenica, ore 15.00)

Il buon pareggio conquistato dalla Sampdoria contro la Cremonese è stato offuscato dagli exploit esterni di Sudtirol, Brescia e Reggiana che hanno relegato la squadra genovese in piena zona retrocessione.

Nemmeno il tempo di due considerazioni che già domenica 4 Maggio alle ore 15 si torna in campo nella insidiosa trasferta di Catanzaro.

I calabresi sono in un periodo negativo con due soli punti conquistati nelle ultime cinque gare che hanno minato la loro certezza di giocare i playoff.

Gli uomini allenati da Caserta e trascinati dal bomber Iemmello hanno ancora quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici.

La Sampdoria, dal suo canto, deve conquistare i tre punti per recuperare il gap con le altre concorrenti alla salvezza.

La difesa è stata registrata, ma la fase offensiva lascia parecchio a desiderare e per vincere bisogna fare gol!

E’ necessario, quindi, abbandonare ogni strategia e puntare decisamente a rinforzare l’attacco pensando di coinvolgere i vari Borini, Abiuso e Coda.

Mancini con la sua presenza fuori campo ed Evani in panchina hanno l’arduo compito di tenere alto lo spirito della squadra e cercare di schierare una squadra all’insegna del credere nel miracolo salvezza.

Mancano tre giornate al termine e sette punti dovrebbero bastare per portare il vascello blucerchiato in porti sicuri… Vincere due partite su tre quando ne hai vinte sette su 35 è veramente un’impresa.

La squadra blucerchiata, infatti, è insieme al fanalino di coda, Cosenza, la squadra che ha conquistato meno vittorie in tutto il torneo cadetto; nell’era dei tre punti è un handicap quasi insormontabile.

Ma finché c’è vita, c’è speranza e pertanto solo chi crede deve scendere in campo per evitare un’onta sportiva che non ha mai riguardato la UC Sampdoria!!!!

L’ultima gara ha visto il ritorno allo schema 5/3/2 con discreti risultati, soprattutto nella prima frazione di gioco, ma Niang e Sibilli spesso e volentieri erano abbandonati al loro destino….. necessita l’aiuto del centrocampo ed in tal senso la disponibilità di Bellemo ed Oudin potrebbe rivelarsi utile.

Bisogna sfruttare i calci da fermo che fino ad ora hanno portato pochissimo fieno in cascina e mantenere la concentrazione difensiva.

All’andata rocambolesco 3-3 con tripletta del calabrese Iemmello e pareggio acciuffato al 90’ dal baby Leonardi.

La delicata partita è stata affidata all’arbitro Ayroldi di Molfetta con il quale la Sampdoria ha conquistato i tre punti soltanto in una occasione su sette gare.

ALBERTO SQUERI

(foto dal sito UC Sampdoria, che ringraziamo)

