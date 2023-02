La Pro Recco strappa il pass per la finale di Coppa Italia: lo fa grazie alla vittoria nel derby ligure contro il Savona per 12-6. Ancora tre gol per Zalanki, due a testa per Fondelli, Hallock, Ivovic e Iocchi Gratta. Domani, alle 16, la finale contro la vincente di Brescia-Ortigia.

Partenza bruciante dei ragazzi di Sukno, chirurgici con l’uomo in più: 2/2 in avvio grazie alla schiacciata di Hallock sul primo palo e la precisione di Iocchi Gratta. Fondelli da posizione 1 segna il 3-0 a metà quarto.

Al quarto minuto di gioco il Savona accorcia capitalizzando con Djurdic la sosta nel pozzetto di Aicardi. Prima della sirena la Pro Recco ritorna sul +3 con il diagonale di Echenique, in superiorità, che finisce sotto l’incrocio.

Il secondo tempo si apre come il primo, con il copia e incolla di Hallock libero sul primo palo di segnare il 5-1 in situazione di superiorità guadagnata dallo stesso americano. Scia positiva che la Pro Recco mantiene con Fondelli in doppia superiorità e il solito tracciante di Younger che sigla il 7-1 a tre minuti dal cambio campo. Una magia di Di Fulvio su Mantovani si traduce in un rigore che Cannella spara sul palo, Zalanki invece non sbaglia dai 5 metri a 70 secondi dalla sirena l’8-1. Prima della sirena il Savona trova il secondo gol che arriva dopo oltre 11 minuti di astinenza con Patchaliev (8-2).

Il veloce giro palla della Pro Recco con l’uomo in più smarca Presciutti per il 9-2, Patchaliev pesca ancora l’angolo, poi botta e risposta tra Echneique, e Lanzoni con l’alzo e tiro (10-4). I biancocelesti sbagliano ancora un rigore, questa volta con Ivovic e un doppio palo che salva Da Rold, entrato nel terzo tempo al posto di Nicosia. L’ultima rete del quarto la segna Patchaliev – tripletta per lui, saranno quattro alla fine – in superiorità, fissando il punteggio sul 10-5 dopo 24 minuti di gioco.

Bastano 100 secondi del quarto tempo ai campioni d’Italia per segnare l’undicesimo gol con Cannella e la complicità del portiere savonese. Due rigori chiudono la contesa: Patchaliev e Zalanki, per il 12-5 definitivo che proietta la Pro Recco all’ultimo atto, domani alle Piscine di Albaro.

“Siamo partiti forte come ci eravamo prefissati – afferma Andrea Fondelli – senza lesinare energie per risparmiarci in vista della finale. Così è stato, abbiamo preso subito un bel vantaggio e poi controllato la partita. I cali alla fine ci stanno, è normale, nel complesso la nostra è stata una buona prestazione”.

PRO RECCO-RN SAVONA 12-6

PRO RECCO: Del Lungo , Di Fulvio , Zalanki 3, Cannella, Younger, Fondelli 2, N. Presciutti 1, Echenique 2, Ivovic, Iocchi Gratta 2, Aicardi, Hallock 2, Negri. All. Sukno

RN SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 4, Mantovani, Panerai, Urbinati, Caldieri, Bruni, Campopiano, Guidi, Djurdjic 1, Lanzoni 1, Da Rold. All. Angelini

Arbitri: Frauenfelder e L. Bianco

Note

Parziali: 4-1, 4-1, 2-3, 2-1. Uscito per limite di falli Rocchi (S) a 4’46 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Recco 7/10 + 4 rigori e Savona 2/7 + un rigore. Cannella (R) fallisce un rigore (palo) a 6’09 del secondo tempo. Ivovic (PR) fallisce un rigore (palo) a 4’55 del terzo tempo. In porta Del Lungo (R) e Nicosia (S). Da Rold (S) subentra a Nicosia a 1’00 del terzo tempo