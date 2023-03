La polizia per l’8 marzo a De Ferrari

Presente in piazza un bus per sensibilizzare sui temi della violenza di genere

La Questura di Genova, nell’ambito della campagna “Questo non è amore”, ieri, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, ha partecipato all’iniziativa “Pioniere di oggi e di ieri” organizzata dalla Regione Liguria.

Nel contesto dell’evento, che si svolge nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione, è intervenuto il Primo Dirigente Maria Teresa Canessa dirigente dell’U.P.G. e S.P. per testimoniare la storia delle pioniere della Polizia.

In piazza De Ferrari ha sostato un bus dedicato alla divulgazione di messaggi di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere con una postazione divulgativa ed informativa della Polizia di Stato dove sono state distribuite le brochure “Questo non é amore” con la partecipazione di operatori specializzati della Questura per fornire informazioni e agevolare un contatto diretto con le potenziali vittime per favorire l’emersione del fenomeno.