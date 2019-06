La polizia arresta rumeno mentre ruba vestiti della Caritas

Una pattuglia della polizia nel transitare in via Airenti, ad Imperia, notava un soggetto intento a rubare dai cassonetti dedicati alla raccolta dei vestiti da destinare alla Caritas.

Riconosciuto l’individuo, nella persona di un rumeno di 24 anni già controllato in altre occasioni dal personale della Questura per reati contro il patrimonio, i due agenti si fermavano ad osservare la situazione, appurando come il pregiudicato straniero stesse quasi facendo “shopping” nella raccolta dei vestiti usati, raccogliendo quanto era di suo gradimento e scartando il resto.

Dopo aver continuato indisturbato per un po’, non appena si accorgeva della presenza della volante, cercava di fuggire, ma veniva subito bloccato dai poliziotti.

Alla richiesta di un suo domicilio, il fermato affermava di vivere in uno stabilimento abbandonato, risultato tuttavia, all’esito del controllo da parte della stessa Volante, una zona appartenente al demanio e chiusa con lucchetti ove il soggetto aveva ricavato una sua abitazione di fortuna.

Durante la perquisizione della stessa, i poliziotti rinvenivano diversa merce, abiti per lo più ancora incellofanati o con cartellino del prezzo attaccato.

Il tutto veniva sequestrato mentre il rumeno arrestato in flagranza per furto aggravato e denunciato per ricettazione ed invasione di edifici.