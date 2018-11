La Polfer della Spezia denuncia cinque borseggiatrici rom

Cinque ragazze sono state fermate dalla polizia in servizio presso la stazione ferroviaria della Spezia centrale in seguito alla segnalazione da parte di alcuni passeggeri che avevano notato le donne entrare ed uscire ripetutamente dai convogli in sosta presso la stazione.

Giunti nei pressi del binario oggetto dell’ultima segnalazione, gli agenti della Polfer fermavano ed identificavano 5 ragazze di etnia rom e nel mentre venivano avvicinati da una turista coreana che denunciava il furto del proprio portafogli avvenuto a bordo del treno e che riconosceva con sicurezza una delle fermate quale autrice del furto.

Secondo la turista, poco prima era stata circondata e distratta dal gruppo di ragazze e nel frangente, una di loro le sottraeva il portafogli, modus operandi già segnalato da altre vittime in occasione di episodi simili.

Le cinque ragazze venivano quindi accompagnate presso gli uffici della Polfer e sottoposte agli accertamenti di rito sulla identità personale e sottoposte inoltre a perquisizione personale, che dava però esito negativo. Delle 5 fermate due dichiaravano di essere in stato interessante, due di avere partorito da pochi giorni ed una di essere in sospetto stato di gravidanza, motivo per il quale tutte venivano indagate in stato libertà.