La pista ciclabile di Imperia, uno straordinario recupero ambientale e uno dei fiori all’occhiello della città.

La pista ciclabile di Imperia, tutti i dettagli.

Viaggiare è bellissimo. Percorrere la pista ciclabile di Imperia è come un viaggio, fisico, emozionale e sensoriale, attraverso la città accompagnato nella maggior parte dei tratti dai colori del mare e della natura, che si intrecciano l’uno con l’altra, inebriando il passante dei loro profumi.

La “ciclabile” è concepita non solo per le biciclette ma, a dispetto del nome, anche per altri tipi di “ruote”, tra cui pattini e monopattini, o semplicemente per belle passeggiate a piedi; inoltre è priva di barriere architettoniche, regalando a chiunque la percorra scorci mozzafiato e sensazioni uniche.

Inaugurata il 02 luglio 2022, la pista ciclabile di Imperia ha la caratteristica di snodarsi lungo il percorso della ferrovia ormai dismessa e collega Borgo Prino a San Lorenzo al mare.

Attualmente, stanno proseguendo i lavori perché si colleghi anche Diano Marina a Imperia, implementando il percorso con i lavori dell’Incompiuta, un tratto di strada a mare così chiamato perché nei secoli, a causa di svariate vicissitudini, è sempre rimasto, appunto, incompleto. Ora è stato riaperto, grazie a importanti lavori di consolidamento.

L’Incompiuta finalmente trova una sua dimensione e si interseca con la pista ciclabile di Imperia, per il momento, attraverso un percorso che va dalla Spianata-Calata Cuneo, al Parco Urbano, per poi proseguire attraverso Borgo Marina e raggiungere Borgo Prino, da dove parte la nuova di pista ciclabile di Imperia in direzione Ponente.

Aree di sosta e panchine di design permettono di riposarsi durante il percorso sulla pista ciclabile di Imperia, approfittando per contemplare questo “quadro” unico che la natura ha dipinto.

Vari totem dislocati lungo la pista ciclabile di Imperia offrono informazioni legate alla fauna e alla flora locale, ma anche riguardanti i vari siti archeologici, come quello romano di Borgo Prino, e di interesse che si possono incontrarelungo il percorso.

Tra questi, la Torre di Prarola, uno dei simboli di Imperia. Risalente al 1500, faceva parte di un sistema difensivo della città con funzioni avvistamento.

Si erge ancora fiera e solitaria sulla scogliera che, proprio in occasione dei lavori della pista ciclabile di Imperia, nel 2021 è stata oggetto di accurato restauro.

All’altezza della Torre di Prarola c’è l’omonima galleria, all’interno della quale si può ascoltare musica (tendenzialmente lounge) in sottofondo.

Suddivisa in corsie

La pista ciclabile di Imperia è suddivisa in corsie per biciclette e pedoni poiché, in qualunque modo si decida di percorrerla, sia per tutti in totale sicurezza.

Imperia è baciata dal sole più mesi all’anno e questo fa sì che le passeggiate all’aperto non conoscano stagione. E se il cielo è nuvoloso, l’atmosfera della pista ciclabile rende tutto molto suggestivo.

Unico difetto: la ciclabile di Imperia crea dipendenza, te ne innamori insieme al suo paesaggio unico e inimitabile.

La pista ciclabile di Imperia è un bel fiore all’interno di un grande mazzo.