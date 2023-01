La Pallacanestro Sestri espugna il campo di Auxilium

Successo per la Pallacanestro Sestri nella prima trasferta del nuovo anno in Serie C Silver. Capitan Muzzì e compagni fanno loro i due punti contro l’Auxilium Basket, una delle compagini più in forma del campionato.

Una sfida molto equilibrata nel primo tempo. Punteggio di 18-18 in avvio di partita, in cui gli attacchi prevalgono sulle difese. Auxilium trova buone soluzioni soprattutto con Pedemonte, mentre i Seagulls si affidano a Fazio e Barnini, abili a trovare ottime soluzioni sia spalle a canestro sia dall’arco. Nel terzo quarto la svolta per gli ospiti, che cominciano a essere più puliti ed efficaci nei giochi, soprattutto per quanto riguarda i blocchi lontano dalla palla. L’ottima prestazione difensiva, soprattutto in aiuto e in pressione sulla palla, permettono ai sestresi di fare loro il terzo e il quarto quarto, ad eccezione di alcuni momenti fuori ritmo. Ottime le soluzioni difensive adottate su Costacurta e Castello nel secondo tempo, i due elementi più in forma dei Salesiani nelle ultime sfide. Altri due punti, dunque, per la Pallacanestro Sestri.

Questo il commento di Francesco Guida, coach dei sestresi: «È stata una gara non semplice, come ci aspettavamo. Alla base della vittoria tanti elementi. Una prestazione difensiva eccellente per tecnica e applicazione se si escludono i primissimi minuti della gara. In attacco il secondo tempo siamo saliti qualitativamente di giri, per pulizia e tecnica all’interno dei giochi, maggiore pazienza nel finalizzare i vantaggi presi. È stata importante la disponibilità ed il sacrifico di chi ha giocato infortunato dopo una settimana senza allenamenti, giorno di trattamenti dal fisioterapista, di riposo e ghiaccio più che di campo. Allo stesso tempo va evidenziata la voglia di contribuire alla prestazione ed aiutare i compagni di chi non ha giocato o giocato meno per mia scelta. Sono valori importanti. Che hanno i nostri giocatori, nessuno escluso. Ed anche per questo, oltre per le loro capacità, siamo felici di averli scelti».

AUXILIUM BASKET vs PALLACANESTRO SESTRI 51-65 (18-18; 32-34; 41-48)

AUXILIUM BASKET: Pedemonte 14, Schenone 2, Prekperaj 2, Provenzano 4, Ferrando, Costacurta 5, Valli 5, Godani 6, Castello 13, Grossi, Rombolà. Coach: Pezzi. Ass: Allegretti.

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 2, Cavallaro 13, Zerbino, Muzzì, Fazio 16, De Paoli 3, Pintus 6, Gallo 13, Barnini 5, Negrini, Khelifi 7, Capittini. Coach: Guida. Ass: Calvia e Milo.