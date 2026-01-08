La Maledizione dei Caraibi arriva al Teatro Ivo Chiesa di Genova

Il musical ispirato alla celebre saga in scena il 24 maggio 2026 con una tappa del tour nazionale

Il musical internazionale La Maledizione dei Caraibi farà tappa a Genova domenica 24 maggio 2026 alle 18.30, approdando sul palco del Teatro Ivo Chiesa. Lo spettacolo, prodotto da Patagonia Pictures, rientra in una tournée nazionale che accompagnerà la produzione per tutto il 2026 nei principali teatri italiani, confermando l’ampio respiro del progetto artistico.

L’allestimento prende ispirazione dall’immaginario della celebre saga cinematografica ambientata nel mondo della pirateria e propone una rielaborazione teatrale capace di coniugare musica dal vivo, coreografie e recitazione. In scena si alternano numeri di canto e danza interpretati da un cast di professionisti, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un racconto avventuroso e spettacolare.

Un musical ambientato nei Caraibi del Settecento

La storia è collocata nei Caraibi del XVIII secolo e segue le vicende di personaggi ormai iconici come Jack Sparrow, Will Turner ed Elizabeth Swan, affiancati da Angelica Teach, figlia del temuto Barbanera. I loro percorsi si intrecciano attorno alla ricerca del forziere di Davy Jones, oggetto leggendario che custodisce il cuore e il potere oscuro di uno dei pirati più temuti dei sette mari.

Il viaggio dei protagonisti si sviluppa tra tempeste, scontri e antiche maledizioni, trasformandosi in un racconto che mette al centro temi come la libertà, il coraggio e la scelta del proprio destino, in un susseguirsi di colpi di scena e atmosfere suggestive.

Musiche originali e regia

Lo spettacolo si distingue per le musiche inedite firmate da Emanuele Stracchi e per la regia di Valeria Nardella, che costruisce un universo scenico capace di alternare momenti epici e passaggi più intimi. Le atmosfere oniriche e surreali contribuiscono a trasportare lo spettatore nel mondo della pirateria, tra duelli, ammutinamenti e passioni contrastanti.

La narrazione teatrale rilegge le mitiche gesta dei pirati dei Caraibi attraverso un linguaggio contemporaneo, mantenendo però intatto il fascino dell’avventura marinaresca e del mito.

La tournée nazionale del 2026

Dopo la data genovese, La Maledizione dei Caraibi proseguirà il suo viaggio nei teatri italiani, con appuntamenti programmati in diverse città lungo l’arco del 2026. La tournée toccherà il Sud, il Centro e il Nord Italia, confermando l’ambizione di uno spettacolo pensato per un pubblico ampio e trasversale.

