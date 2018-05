LA LINGUA DEI LIGURI PREROMANI. MARTEDI CONFERENZA DE “A COMPAGNA”

GENOVA 20 MAG. Dopodomani, martedì 22 maggio, alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in Piazza Sarzano, dall’uscita della metropolitana, l’associazione di promozione e diffusione della lingua e cultura genovese “A Compagna” presieduta dal Prof. Franco Bampi, nell’ambito delle conferenze “I Martedì de A Compagna”, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il il XXXI appuntamento del ciclo 2017-2018: sull’argomento “La lingua dei Liguri Preromani (con particolare riguardo ai nomi di luogo)” a cura di Guido Borghi.

Il tema di questa conferenza riguarda la lingua usata in Liguria prima della latinizzazione dovuta ai Romani. Con un tuffo nel passato linguistico della nostra terra, si vedrà che, in Liguria, tutto ciò che è preromano (sia il paleoligure sia il “paleo europeo” e il “mediterraneo”) è esclusivamente celtico ed è il regolare sviluppo diretto dell’indoeuropeo. la Liguria faceva sicuramente parte del territorio linguistico indoeuropeo preistorico (l’”Indoeuropa”).

Questi argomenti saranno trattati con la consueta chiarezza da Guido Borghi, ricercatore di Glottologia e Linguistica presso l’Università degli Studî di Genova. I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla questione della Protopatria degli Indoeuropei, sulla distribuzione geografica, le istituzioni territoriali e il patrimonio onomastico delle tribù e popolazioni soprattutto preromane dell’Europa antica e del Bacino del Mediterraneo. Parole-chiave dei suoi lavori più recenti sono “Celti” e “Sacro Romano Impero”.

La conferenza si tiene nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere). Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da Piazza Carignano percorrendo il Ponte di Carignano (via Ravasco) oppure lungo la direttrice Piazza Dante, Porta Soprana, Via Ravecca, Sarzano. Ingresso libero.

Info:

per i programmi della nuova stagione seguire il link http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm;

per le rassegne fotografiche seguire il link: http://www.acompagna.org/rf/index.htm.

Marcello Di Meglio