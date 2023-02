La Liguria alla Bit, Toti: un 2023 ricco di soddisfazioni

Alla Bit di Milano, la Borsa italiana del turismo, la Liguria è presente al padiglione 3 con uno stand e una trentina di postazioni dedicate agli operatori del settore.

Nella giornata di oggi, lunedì 13 febbraio, presso lo stand, si è svolto l’incontro su “Le eccellenze della Liguria per la prossima stagione primavera-estate” al quale hanno partecipato Giovanni Toti, presidente di Regione; Alessandro Piana, vicepresidente e Assessore al Marketing territoriale della Regione Liguria e Augusto Sartori, Assessore Turismo.

Prima dell’incontro è passato per un rapido saluto il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

Ad introdurre gli ospiti in uno stand pieno di addetti ai lavori, fra cui Francesco Andreoli presidente di Liguria Together, Marco Cusinato, presidente della Cooperativa Olivicoltori Sestresi e Renzo Balbi di Genovarent, la responsabile Digital Marketing, Stampa e Comunicazionedell’Agenzia Regionale Promozione Turistica “in Liguria”, Francesca Montaldo.

«Siamo in un bellissimo stand – ha esordito Augusto Sartori – e mi devo complimentare per il cambiamento. E’ appena terminato Sanremo e siamo subito a darci da fare partecipando alla Bit e alle più importanti fiere nazionali ed internazionali. Ci aspettano importanti sfide ed eventi di tutto rispetto, prime fra tutte l’Ocean Race, la gara di vela che tocca i cinque continenti”.

«Il mio auspicio – ha poi aggiunto – è quello di avere un 2023 da record, battendo l’anno passato!»

«Cultura, arte, territorio, mare, ma anche eccellenze enogastronomiche e la promozione del turismo esperienziale sono elementi fondamentali per la Liguria. Spiega Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria e assessore con delega al Marketing territoriale.»

«La ricchezza del nostro territorio – ha poi aggiunto – è uno degli asset su cui stiamo lavorando di più, anche con Agenzia In Liguria. Puntiamo a valorizzare un patrimonio davvero unico, in cui la viticoltura eroica diventa una bandiera al pari dei nostri prodotti Dop e Igp, come l’olio extravergine e il pesto che restano a livello mondiale i nostri ‘food ambassador’. I numeri ci stanno dando ragione, anche perché è ormai confermato che il turista vuole sempre di più godere di esperienze uniche.»

«Voglio anche sottolineare – conclude Piana – l’importanza di un rapporto diretto e costante con le imprese del settore: se alla Bit abbiamo 24 aziende di tutta la Regione è perché siamo riusciti a fare squadra con le imprese. E questo è un valore aggiunto importante».

L’incontro è stato chiuso dal presidente Giovanni Toti. «Dopo un 2022 strepitoso – ha esordito Toti – ci aspettiamo un 2023 ricco di altrettante soddisfazioni».

«Il 2022 – ha poi aggiunto – ha portato numeri relativi ad arrivi e presenze superiori al 2019, anno record pre covid. Questo vuol dire che hanno evidentemente colto nel segno le campagne di promozione che abbiamo realizzato, unitamente agli investimenti delle nostre imprese, all’integrazione tra il turismo balneare e quello legato non solo all’outdoor nell’entroterra, ma anche all’arte, che specie a Genova ha regalato risultato straordinari con iniziative di assoluto rilievo tra cui la mostra dedicata a Rubens, chiusa con oltre 74mila visitatori.»

«Ricordiamoci – conclude – che la Liguria è la prima regione per produzione di nautica da diporto con il nostro Salone Nautico e per numero di posti barca in Italia, con i nostri porti che si stanno ristrutturando per offrire servizi sempre migliori. L’integrazione tra questi elementi, unita a ad una potente campagna di promozione del territorio, basti pensare alla visibilità per la Liguria legata al Festival di Sanremo, credo sia la formula giusta e i numeri ce lo stanno confermando».

Terminata la conferenza si è svolto un incontro conviviale con i prodotti enogastronomici della Liguria. nella parte posteriore dello stand, nel mentre una trentina di operativi erano intenti a promuove le proprie strutture e prodotti ai visitatori. L.B. (foto e Video L.B.)