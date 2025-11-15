La genovese Elisa Mazzucchelli testimonial della Porsche GT Escort Advisor alla National GT Challenge di Misano

La Porsche GT nei colori bianco, nero e magenta debutta nel weekend romagnolo con piloti di alto livello e la partecipazione della giornalista genovese

Dal 14 al 16 novembre, il circuito di Misano Adriatico ospita la National GT Challenge con il debutto della spettacolare Porsche GT sponsorizzata da Escort Advisor. La vettura si presenta con la livrea distintiva bianco, nero e magenta, colori iconici del portale di recensioni per escort più noto d’Europa, che attraverso il progetto Sponsorizza Passioni continua a sostenere iniziative sportive ad alto livello.

Team e piloti d’eccezione

Al volante della Porsche GT troviamo due piloti di grande esperienza: Gianmarco Ercoli, Campione Euro NASCAR PRO 2023 e veterano della NASCAR Whelen Euro Series, e Nicholas Risitano, con successi nel Campionato Italiano Gran Turismo e nel GT World Challenge, già protagonista con Ferrari e Lamborghini. La giornata di presentazione ha visto la partecipazione di Davide Valsecchi, ex pilota di GP2 Series e opinionista sportivo, e della genovese Elisa Mazzucchelli, giornalista, presentatrice e team manager nel mondo dei motori, insieme allo youtuber Michael Spampinato.

Un weekend di gare ad alta adrenalina

La National GT Challenge propone un format intenso e competitivo: doppia qualifica e doppia gara di 20 minuti, con la possibilità per i piloti di condividere il volante. Il programma del weekend prevede venerdì le verifiche tecniche e le prove libere, sabato le qualifiche ufficiali e domenica le gare, che vedranno sfidarsi Gran Turismo prestigiose come Ferrari, Porsche, Mercedes e Lamborghini.

Sponsorizzazione e valori dello sport

Con questa partnership, Escort Advisor conferma il proprio impegno nel supportare le passioni sportive italiane, portando i propri colori in eventi caratterizzati dall’adrenalina e dalla competizione.

