La Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 fa tappa a Genova

City Celebration nel porto con eventi, musica e iniziative firmate Coca-Cola

Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue lungo la penisola e raggiunge la Liguria, con una giornata dedicata che attraversa alcune delle località simbolo della regione prima di culminare a Genova. La tappa ligure rappresenta la trentatreesima del percorso complessivo e coinvolge città e territori tra costa e entroterra, trasformando l’arrivo della Fiamma in un momento di partecipazione collettiva.

Dopo la partenza da Massa, il percorso tocca La Spezia, Rapallo e diverse aree di forte richiamo turistico, per concludersi nel capoluogo ligure. A Genova l’appuntamento è nel tardo pomeriggio a Calata Mandraccio, dove è in programma la City Celebration aperta al pubblico, pensata per accogliere la Fiamma con intrattenimento, musica e attività dedicate a tutte le fasce di età.

Coca-Cola al fianco del Viaggio della Fiamma

In qualità di Presenting Partner, Coca-Cola accompagna il Viaggio della Fiamma Olimpica lungo le tappe italiane, proponendo un format che unisce sport, spettacolo e condivisione. L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra i valori olimpici e le comunità locali, trasformando l’attesa dei Giochi Invernali in un’esperienza diffusa e accessibile.

La presenza del brand si inserisce in una collaborazione di lungo corso con il Movimento Olimpico e mira a valorizzare ogni tappa come occasione di incontro, racconto del territorio e partecipazione attiva da parte dei cittadini.

Il Truck Coca-Cola e l’esperienza itinerante

Elemento centrale dell’iniziativa è il Truck Coca-Cola, una struttura mobile che segue i tedofori lungo il percorso. Caratterizzato da un’estetica ispirata al design italiano d’epoca, il truck integra schermi LED, installazioni luminose e un impianto audio progettato per trasformare ogni arrivo della Fiamma in un evento coinvolgente. A bordo e attorno al convoglio operano brand ambassador, DJ e animatori che contribuiscono a creare un’atmosfera di festa condivisa.

La City Celebration di Genova tra pubblico e sostenibilità

Il Villaggio Coca-Cola allestito a Calata Mandraccio diventa il cuore dell’evento genovese, con apertura nel pomeriggio fino all’arrivo dell’ultimo tedoforo della giornata. Lo spazio è concepito come luogo aperto e inclusivo, dove intrattenimento musicale e momenti conviviali accompagnano la celebrazione della Fiamma Olimpica.

Particolare attenzione è riservata ai temi ambientali. Durante l’evento vengono distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri, con un sistema di raccolta e riciclo gestito in collaborazione con il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio. L’iniziativa rientra in un più ampio impegno per una gestione responsabile dei materiali lungo tutte le tappe del viaggio.

Solidarietà, sport e coinvolgimento del pubblico

Prosegue anche il sostegno al Banco Alimentare, con la possibilità per i partecipanti di contribuire alle attività dell’organizzazione attraverso donazioni legate alle City Celebration. Parte delle risorse raccolte sarà destinata al recupero e alla distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

All’interno del Villaggio, i visitatori possono inoltre vivere esperienze interattive, come la personalizzazione gratuita di una lattina di Coca-Cola con nome, volto e riferimenti alla tappa. Spazio anche allo sport, grazie all’Area Powerade dedicata alla scoperta e alla sperimentazione delle discipline olimpiche e paralimpiche in un contesto inclusivo e dinamico.

