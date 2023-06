La festa degli Ultras Tito Cucchiaroni al Ferraris | Video e foto

Si è svolta, ieri sera, la 18ª Festa degli Ultras Tito Cucchiaroni, la prima al Ferraris (negli anni passati era stata fatta alla Fiera di Genova).

Tante le emozioni rese ancora più vive dalle buone notizie dell’Assemblea dei soci avvenuta venerdì scorso e dalle dichiarazioni ufficiali di Radrizzani e di Manfredi.

Il tutto è iniziato di mattina, alle 10, con i tornei per i bambini, stand e la mostra con le maglie storiche di Vialli del Museo Samp Doria.

Poi, nel pomeriggio, la presentazione dell’Associazione di volontariato Giacomo Fantoni, in ricordo di “Bek”, leader della Sud. L’intenzione è quella di fare delle collette per le trasferte “più difficili”.

Verso le 19, sul palco è stata chiamata una rappresentanza dei dipendenti della Sampdoria per la tenacia e la resistenza che hanno impiegato nell’ultimo anno.

La gradinata Sud era piena. Tanti gli ex “in campo”: Balleri, Bazzani, Bellucci, Casazza, Flachi, Kutuzov, Lanna, Nicolini, Palombo, Pazzini, Pedone, Pozzi e Volpi.

Intorno alle 20 al grido «Un presidente, c’è solo un presidente», è salito sul palco Marco Lanna.

«È stato un anno difficile, ha detto Lanna rivolgendosi ai tifosi. Vi ringrazio. Il vostro supporto non è mai mancato, in stile Sampdoria», le parole di Lanna che lancia l’applauso per Mihajlovic e Vialli e riceve una targa dai tifosi «perché il nostro grazie per te non basterà mai».

Subito dopo, a salire sul palco gli ex. Tanti, tantissimi, i cori con Pozzi con il “Din Don”, ma anche “Radrizzani portaci in Europa”, qualcuno intona “Lettera da Amsterdam” e c’è urla un «Ciao, Ferrero, ciao»… «W la Samp, siamo liberi». (Video e foto: Gianandrea Razeti)

