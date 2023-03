La Croce Rossa La Spezia accoglie 19 nuovi volontari

A Santo Stefano al via un altro corso d’accesso

Alla Croce Rossa della Spezia arrivano 19 nuovi volontari. Diciannove nuovi operatori che da pochi giorni sono entrati a far parte della squadra dell’associazione di volontariato.

I partecipanti che hanno superato l’esame finale dell’ultimo corso di accesso della CRI, ora potranno contribuire alle numerose attività svolte ogni giorno dai volontari sul territorio, dall’assistenza alle persone in difficoltà economica (534 cittadini aiutati in totale nel 2022) alle attività di prevenzione del gruppo Giovani, passando per il settore dei soccorsi in ambulanza (oltre 332 mila km percorsi nel 2022).

Prima di superare l’esame finale del corso di formazione, i 19 neovolontari hanno seguito lezioni sulla struttura, l’organizzazione, le attività, i principi della Croce Rossa e anche sulle principali nozioni di primo soccorso.

Grazie all’impegno dell’Ufficio formazione della Croce Rossa spezzina, ora i 19 volontari potranno seguire altri corsi di specializzazione per ottenere ulteriori qualifiche, come l’abilitazione al soccorso in ambulanza, un’attività svolta 24 ore su 24 dai soccorritori della CRI.

Restano sempre aperte, invece, le iscrizioni al nuovo corso d’accesso per aspiranti volontari, che si svolgerà in presenza a Santo Stefano di Magra e inizierà mercoledì 12 aprile alle ore 20.30.

C’è tempo fino a domenica 9 aprile per iscriversi. E’ necessario registrarsi sul portale della Croce Rossa Italia gaia.cri.it.

Oppure chiamando l’Ufficio Soci CRI al numero 01871822444, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e il sabato dalle 09.00 alle 11.00, in altri orari al numero 3357272048.