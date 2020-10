La Comunità Bahá’í festeggia la nascita del Báb online

La Comunità Bahá’í, si sta preparando a celebrare l’anniversario delle nascite del Báb, precursore della Fede bahá’í e di Bahá’u’lláh, fondatore della Fede.

Sono decine le città e i paesi in Italia e migliaia i luoghi nel mondo in cui si ricorderanno e festeggeranno queste due figure che nel XIX secolo con un messaggio religioso, in Persia affermano come la fede bahá’í, contenga la soluzione ai principali problemi dell’umanità.

La festa per la nascita di queste due personalità, quest’anno, in linea con le normative anti covid, si svolgerà oggi, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 18, online sulla piattaforma Zoom Meeting.

L’ingresso gratuito ed aperto a tutti.

Per accedere alla piattaforma

Time: Oct 18, 2020 06:00 PM Rome

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/3343948431?pwd=ZGkzdTFQMkxwYUF2ODdpR1dIaDdGUT09

Meeting ID: 334 394 8431

Passcode: Baha’i1844