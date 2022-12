La Città dei Bambini e dei Ragazzi, disponibile TEN il nuovo abbonamento a 10 ingressi al nuovo experience museum dedicato ai 5 sensi

La Città dei Bambini e dei Ragazzi, disponibile TEN il nuovo abbonamento. Annunciato in occasione dell’inaugurazione ad inizio dicembre, è ora disponibile al pubblico TEN l’abbonamento a scalare valido per 10 ingressi alla Città dei Bambini e dei Ragazzi.

Il biglietto, non nominativo e valido 1 anno dal momento dell’acquisto, può essere utilizzato per prenotare contemporaneamente più ingressi, in tutti i giorni della settimana, festivi compresi, per tutte le tipologie di biglietto (adulto/ragazzo/bambino/ridotto).

Il nuovo abbonamento TEN è proposto fino al 6 gennaio alla tariffa speciale di 70 euro ed è acquistabile sia in biglietteria, sia on line sul sito https://www.cittadeibambini.net/biglietti-museo

Come tutti i biglietti del mondo AcquarioVillage viene proposto anche nella versione REGALO.

Fino al 9 gennaio, la visita al nuovo spazio espositivo è arricchita dai “Science snack”, animazioni sviluppate in collaborazione con il Festival della Scienza adatte alle diverse fasce di età che approfondiscono di volta in volta temi diversi in maniera coinvolgente e divertente. Il palinsesto prevede appuntamenti pomeridiani nei giorni feriali e appuntamenti in tutte le fasce di visita nei giorni festivi e nel periodo natalizio. I “Science snack”, compresi nella visita, hanno una durata di 20 minuti circa.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è il primo experience museum dedicato ai “CINQUE SENSI” in Italia.

2.000 mq di spazio espositivo con oltre 40 exhibit dove i bambini e i ragazzi da 2 a 12 anni, insieme a genitori o altri adulti accompagnatori, possono compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé e del mondo attraverso l’esperienza diretta.

Un percorso esperienziale che utilizza tatto, vista, udito, olfatto e gusto come strumento per trasmettere conoscenze e divertirsi, attivando nei bambini e nei ragazzi un processo di educazione permanente e trasferendo alle nuove generazioni uno spirito critico rispetto agli stimoli loro forniti.

Quattro aree dedicate ai sensi – una sala per l’udito, una per il tatto, una per gusto e olfatto e una per la vista – propongono installazioni adatte a tutti, bambini, ragazzi e adulti, con vari gradi di complessità e obiettivi di apprendimento a seconda della fascia di età dei fruitori.

Un’intera area – Splash – è dedicata alla fascia 2-4 anni come luogo protetto dove muoversi e imparare divertendosi in libertà.

Uno spazio per i bambini di 3-5 anni in cui giocare con la “Casa in costruzione”, una delle installazioni più apprezzate già nella precedente Città dei bambini, inserita in un contesto dedicato alla città sostenibile.

La nuova Città dei Bambini e dei Ragazzi ha ricevuto il patrocinio di: AIRC Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS; Associazione Festival della Scienza; CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche; IIT Istituto Italiano di Tecnologia; Opera Nazionale Montessori.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi entra a far parte del mondo AcquarioVillage, il network gestito da Costa Edutainment che comprende Acquario di Genova, Biosfera e ascensore panoramico Bigo con l’obiettivo di offrire al pubblico una proposta edutainment integrata che contribuisca alla promozione di Genova, favorendo la permanenza dei turisti in città. Sono disponibili sul sito di C-Way tour operator dell’edutainment soggiorni in città, di due o più giorni, a misura di famiglia.

La visita al nuovo experience museum è su prenotazione obbligatoria con ingressi ogni ora, dalle ore 10 alle ore 16 (chiusura struttura ore 18).

La Città dei Bambini è acquistabile, sia singolarmente sia in abbinamento alle altre attrazioni del mondo AcquarioVillage, presso la stessa biglietteria dell’Acquario di Genova oppure on line.

Tutti gli aggiornamenti sul nuovo experience museum sono disponibili sul sito www.cittadeibambini.net e sui canali Facebeook e Instagram.