La casa del Basket Pegli resta il Palasharkers sino al 2037

Basket Pegli rimarrà al Palasharkers almeno sino 2037. Il rinnovo della concessione dell’impianto di via Cialli, da parte del Comune di Genova, è ufficiale e interesserà l’attività dei prossimi 17 anni della società bluarancio. “E’ un punto di orgoglio per noi – commenta la presidente Antonella Traversa – E’ un attestato di fiducia per la bontà del lavoro svolto dal 2007 a oggi: è anche un punto di ripartenza che consentirà di sviluppare nuovi programmi e continuare a costruire il futuro di una società che oggi conta 300 iscritti”.

Dopo il lockdown causato dal Covid-19, una ripartenza graduale con massimo rispetto per i protocolli e grande attenzione alle procedure di sanificazione (campo, palloni, panchine…). Inizio con massimo 4 ragazzi in campo, poi passaggio a 6. Apertura con l’attività principale dedicata alla serie C maschile (con Under 18 e 16) e poi alla serie B femminile (con Under 18 e 16). La settimana dopo i 2005, poi i 2006 e, da lunedì scorso 11 giugno, i 2007.

Massima collaborazione da parte di tutti i ragazzi. Da oggi, inoltre, iniziano i centri estivi con tre settimane di attività per i ragazzi divisi in tre gruppi: 10 per gruppo, pronti a ruotare sui 3 campi del Palasharkers, villa Rosa e via Salgari. Non solo basket ma anche laboratori e yoga.

Da sottolineare come Basket Pegli abbia mantenuto il contatto con le famiglie rendendo ai ragazzi e alle ragazze meno pesante il lockdown. Giochi ludici e disegni, sempre in tema Basket, per i più giovani. Sedute di allenamento online, con gli esercizi assegnati giornalmente dai preparatori tecnici, per i più grandi.