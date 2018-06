La carica dei 5263 partecipanti a Genova alla The Color Run

Quella che si è svolta ieri pomeriggio, sabato 9 giugno, a Genova, The Color Run, è stata una grande festa di colori che è tornata ad animare il Porto Antico di Genova con i suoi 5263 partecipanti.

The Color Run powered by Skittles, organizzata da oltre sei anni in Italia da RCS Sport – RCS Active Team, ha inaugurato proprio nel capoluogo ligure il suo nuovo tour estivo 2018.

La 5 chilometri si è rinnovata nel format: nuovi punti divertimento (5 di colore, 1 bolle e 1 punto schiuma ), tante attività di intrattenimento per i partecipanti al Villaggio sin da mattino, l’animazione di RDS 100% Grandi Successi e il mood Hero ispirato agli eroi del quotidiano. L’ultimo claim internazionale lanciato a gennaio dal fondatore del format, ispirato al benessere psicofisico.

La festa è andata in scena in un contesto esclusivo, quello del Porto Antico, sullo sfondo dell’Acquario e dei caruggi del centro storico, sfondo d’elezione per un evento unico al mondo in termini di divertimento e “follia”.

Le partenze sono avvenute ai Magazzini del Cotone dalle 16 in poi. Sempre affascinante il percorso, che ha visto i color runner transitare sulla panoramica sopraelevata, chiusa al traffico dal Comune di Genova in via eccezionale per la manifestazione.

A esibirsi sul palco subito dopo la corsa anche i giovanissimi fratelli torinesi Eugenio in via di Gioia, ospiti speciali di Flying Tiger Italia – Top Sponsor di The Color Run, reduci dall’ultimo lavoro musicale “Tutti su per terra”.

Dopo Genova, il tour 2018 proseguirà con due edizioni Sunset al mare: Riccione il 14 luglio e Lignano Sabbiadoro il 28 dello stesso mese. Gran finale a Milano Parco Experience il 15 settembre.