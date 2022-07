La Canottieri Sanremo tra giovani, Coastal Rowing ed eventi

La Canottieri Sanremo è vicina alla boa dei 90 anni. Fondata nel 1933, con prima sede situata di fianco al forte di Santa Tecla, viene distrutta durante la seconda guerra mondiale e ricostruita poi in Corso Nazario Sauro. Il Canottaggio e l’attività olimpica, il Canottaggio e il Coastal Rowing. E’ amore per remi e barche a 360 gradi. Ad accoglierci in sede, in questa prima tappa FIC Liguria condotta insieme alla consigliera regionale Stefania Crespi, è l’allenatore Renato Alberti, già vicepresidente della FIC tra il 2005 e il 2008.

“Riuscire a fare del Canottaggio Olimpico del bacino del Porto di Sanremo è estremamente difficile, la Canottieri con questi 500 metri più 500 di bacino remiero, interrotti dal porto aperto con barche da vela, da pesca e da turismo che entrano ed escono in continuazione, cerca di fare veramente l’impossibile per far allenare i nostri ragazzi – racconta Alberti – È molto difficile, soprattutto coi più piccoli, Speriamo che cresceranno, com’era successo con me e Risso quando siamo andati ai Mondiali, oppure più recentemente con i nostri azzurrini Corsa e Mager protagonista alle Olimpiadi giovanili. Devono avere voglia di alzarsi alle 6 del mattino e seguire gli insegnamenti di La Mura e remare all’alba”.

Il lavoro preparatorio alla Canottieri Sanremo affonda le radici lontano nel tempo. “I ragazzi sono ormai in preparazione da 3 anni e mezzo, sono seri, motivati, in particolare i due gemelli Strazzulla sono 4 anni che remano, e anche in quest’esordio nella loro categoria hanno riportato brillanti risultati, vincendo praticamente sempre nelle regate regionali e interregionali e conquistando dei piazzamenti alle spalle dei primi nelle finali delle regate Nazionali e dei campionati. Confidiamo nel 2023 di raccogliere qualcosa in più, grazie anche all’inserimento di Diego Consonni. Tra i bambini, diverse nuove leve e, quindi, non ci siamo fermati a questa leva del 2009 ma siamo riusciti a portare avanti la Canottieri Sanremo anche con altri giovani, ad esempio quest’anno Elena Sofia Cioni”.

Sanremo è anche la culla del Coastal Rowing. “Nel 2005 ho proposto il Coastal Rowing a livello Nazionale, imponendomi in consiglio federale quando ero vicepresidente addetto all’area tecnica. Pensavo potesse essere uno strumento ideale per lo sviluppo dell’attività, anche ludica, lungo tutte le coste italiane. I fatti, in parte, mi stanno dando ragione. Purtroppo in questi anni il Coastal Rowing è virato da un’attività di fondo in acque aperte a una di Beach Sprint che non mi piace assolutamente”.

LINK al VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=gnVf0L0_Zr4