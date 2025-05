Venerdì 30 maggio i “libri umani” sono le detenute. Alla Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo un incontro unico con le storie di vita raccontate dalle detenute. Prenotazione obbligatoria entro il 27 maggio.

Biblioteca Vivente a Genova: le storie vere raccontate dalle detenute

Venerdì 30 maggio 2025, dalle 13.30 alle 16.30, la Biblioteca Vivente fa tappa in un luogo speciale: la Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo, in via Coni Zugna 33. In questa occasione i “libri” saranno le detenute, pronte a raccontare in prima persona frammenti della loro vita a chi vorrà ascoltare, in un’esperienza intensa ed empatica. La partecipazione è a numero chiuso e richiede prenotazione obbligatoria entro il 27 maggio tramite questo modulo online, con invio del documento d’identità.

Un’occasione per superare stereotipi e pregiudizi

La Biblioteca Vivente è un format internazionale che a Genova è stato portato da Sergio Maifredi e promosso dal Comune di Genova – Assessorato Pari Opportunità insieme a Teatro Pubblico Ligure e in collaborazione con ABCittà. L’incontro tra “lettore” e “libro umano” avviene in forma privata, con prenotazione di un titolo dal catalogo: un’esperienza di ascolto della durata di circa 30 minuti, durante la quale è possibile anche porre domande. Al termine, si è invitati a scrivere una breve recensione o lasciare un messaggio al libro umano.

La narrazione come strumento di inclusione

Questo progetto culturale rappresenta un potente strumento di dialogo e conoscenza reciproca, capace di promuovere il rispetto verso l’altro. In un’epoca in cui i pregiudizi possono isolare, la Biblioteca Vivente riapre alla possibilità di comprendere, di ascoltare davvero chi è diverso per esperienze, fede, identità o condizione sociale. La narrazione diventa così un mezzo per abbattere barriere culturali, psicologiche e sociali.

Prossimo appuntamento il 28 giugno

Per chi non potesse partecipare il 30 maggio, l’appuntamento si ripeterà sabato 28 giugno 2025, dalle 9.30 alle 12.30, sempre nella Casa Circondariale di Pontedecimo, con le stesse modalità di prenotazione. Anche in questa occasione sarà necessario registrarsi e inviare un documento d’identità entro il 12 giugno.

Maggiori informazioni

Tutti i dettagli sull’iniziativa saranno disponibili sui siti ufficiali del Comune di Genova, delle Biblioteche, di ABCittà e di Teatro Pubblico Ligure, oltre che sui canali social di quest’ultimo: Facebook, Instagram e YouTube. Il calendario completo degli eventi è disponibile su www.teatropubblicoligure.it.