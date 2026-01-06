La Befana in Stazione a Ventimiglia: giochi, modellismo e cioccolata calda per tutta la famiglia

Martedì 6 gennaio 2026 la Stazione di Ventimiglia ospita un pomeriggio gratuito dedicato a grandi e piccoli, tra divertimento e tradizione

Martedì 6 gennaio 2026 la Stazione ferroviaria di Ventimiglia si trasformerà in un luogo di festa in occasione dell’evento “La Befana in Stazione”. A partire dalle ore 15, lo spazio accoglierà famiglie, bambini e appassionati per un pomeriggio all’insegna della convivialità, in un contesto insolito e suggestivo come quello ferroviario.

Esposizione modellistica e attività per i più piccoli

Cuore dell’iniziativa sarà l’esposizione modellistica, curata con il contributo del Museo Nazionale Trasporti di Taggia, che offrirà ai visitatori l’opportunità di avvicinarsi al mondo dei treni in miniatura e della storia dei trasporti. Accanto alla mostra, il programma prevede una giornata di giochi pensata per coinvolgere i bambini, creando un’atmosfera di festa capace di richiamare lo spirito tradizionale dell’Epifania.

Cioccolata calda e accoglienza per adulti e bambini

Durante l’evento non mancherà un momento dedicato alla convivialità, con la distribuzione di cioccolata calda, pensata per riscaldare il pomeriggio invernale e rendere l’esperienza piacevole anche per gli adulti. L’iniziativa è rivolta a un pubblico eterogeneo, con attività adatte sia ai più piccoli sia agli accompagnatori.

Un evento gratuito grazie alle realtà del territorio

“La Befana in Stazione” è un evento a partecipazione gratuita, reso possibile grazie all’organizzazione del DLF Ventimiglia e alla collaborazione del Museo Nazionale Trasporti di Taggia. Un appuntamento che valorizza il territorio e le sue realtà associative, offrendo un’occasione di incontro e socialità per la comunità locale nel giorno dell’Epifania.

