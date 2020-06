La 3° edizione di MercatoRetrò di Imperia a settembre

MercatoRetrò. Imperia 11/12/13 settembre 2020, la terza edizione all’insegna della storia attraverso gli oggetti che hanno fatto epoca.

Grazie alla collaborazione con la Città di Imperia la terza edizione di MercatoRetrò si svolgerà in Calata Anselmi alla Marina di Porto Maurizio da venerdì 11 a domenica 13 settembre pv..

La Banchina e tutta la Città di Imperia torneranno indietro nel tempo per tre giorni la accogliendo appassionati e collezionisti amanti del vintage provenienti dal Nord Italia e dalla vicina Francia.

MERCATORETRO’ rimane un evento unico che vuole offrire uno scorcio sul passato, in mostra oggetti che hanno fatto parte della vita di ognuno di noi, oggetti desiderati o semplicemente che ricordano momenti vissuti.

In esposizione si potranno ammirare prestigiose auto e moto d’epoca, ricambi, accessori e gadgets.

Una prima presentazione dell’atteso evento avverrà alla 40° edizione di Ineja 2020, infatti l’Associazione Autostory & C. Imperia sarà presente in Piazza Goito con un proprio stand e in Via Palestro con alcuni veicoli . Questo anche grazie al supporto di alcuni club (CCMotorday Sezione Nord Ovest- Club 500 Golfo dianese – Comitato Circuito di Ospedaletti – Harley Davidson Italian Club Liguria – Amici Auto Moto Camporosso – Cuore Alfista & Auto d’Epoca).