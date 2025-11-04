La 14^ Ronde Valli Imperiesi attende i concorrenti

Iscrizioni aperte al rally che il 30 novembre chiuderà la stagione ligure

Iscrizioni aperte alla Ronde Valli Imperiesi. La 14^ edizione del rally, organizzato dalla Scuderia Imperia Corse e in programma il 29 e 30 novembre, chiuderà la stagione rallystica ligure e si riproporrà come lo scorso anno: percorso di gara di complessivi 245,80 km, 57,40 dei quali relativi ai quattro passaggi cronometrati sulla confermata prova speciale “Caravonica – Colle d’Oggia”, di 14,35 km. L’unica variazione di rilievo, rispetto al 2024, lo shakedown: si svolgerà a Cesio su un tratto di 3 km interamente in salita. Fulcro della Ronde, Calata Anselmi a Imperia, che ospiterà parco assistenza, riordino e luogo di partenza ed arrivo.

Il programma delle due giornate della 14^ Ronde Valli Imperiesi prevede, sabato 28 novembre, dalle ore 8 alle 12:30, le verifiche presso la Piscina Comunale “Cascione” a Imperia – Porto Maurizio con, dalle ore 9 alle 13:30 a Cesio, la disputa dello shakedown mentre le ricognizioni sulla prova speciale “Colle d’Oggia” si potranno effettuare dalle 12:30 alle 17; dalle 18:30, in via Cascione, presentazione ufficiale delle vetture partecipanti con relativa sfilata per il centro di Imperia e aperitivo per gli equipaggi offerto dal Civ Porto Maurizio. Il giorno seguente, domenica 29, la partenza ufficiale alle ore 06:45 da Calata Anselmi dove, alle 17:00, dopo la sfida sui quattro passaggi della ps “Caravonica – Colle d’Oggia”; è previsto l’arrivo della prima vettura e l’inizio della cerimonia di premiazione.

Come lo scorso anno, la 14^ Ronde Valli Imperiesi offrirà numerose manifestazioni collaterali. Venerdì 27, alle ore 18 presso l’Expo Salso, apertura dello spazio espositivo a cura di Espansione Eventi con musica ed intrattenimento sino alle 24. Sabato 28, in Calata Anselmi, dalle 9 alle 12:30, Driving Esperience dedicata agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole superiori e, dalle ore 10 alle 23, all’Expo Salso, apertura dello “Spazio Rally” con stand gastronomici, musica ed intrattenimento, evento che sarà riproposto anche nel giorno di gara dalle ore 10 alle 18.

La 14^ Ronde Valli Imperiesi è evento ufficiale di Liguria 2025 Regione europea dello Sport e si avvale del supporto di Città di Imperia, dei Comuni di Caravonica, Cesio, Aurigo e Borgomaro, oltre che di Fondazione Carige, Provincia di Imperia, Marina di Imperia e Ambiente Sicurezza Srl. Lo scorso anno, quarta vittoria consecutiva di Luca Pedersoli e Anna Tomasi con la Citroën DS3 Wrc.

Ulteriori informazioni sul portale dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/, oppure tramite e-mail (scuderiaimperiacorse@gmail.com) o sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.

