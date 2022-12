L’ Unitre Ingauna attiva anche durante le festività natalizie

Sabato alle 15 e 30 appuntamento ad Albenga in piazza dei Leoni per il presepe vivente

SAVONA – L’ Unitre Comprensoriale Ingauna è impegnata attivamente anche nel periodo delle festività natalizie. Sono già più di 400 i soci che seguono le lezioni dell’anno accademico 2022- 2023. Molte sono le iniziative che l’Uni3 nei suoi tre plessi (Albenga, Borghetto Santo Spirito ed Ceriale) sta realizzando. Ieri in sede (a Palazzo Oddo, terzo piano in Via Roma) i docenti sono stati convocati dal nuovo direttivo per la riunione accademica di fine anno e per lo scambio degli auguri. La tesoriera Piera Gallino e la vice presidente Pina Verrazzani hanno anche consegnato ai professori un piccolo cadeau natalizio. Al termine si è svolto l’incontro con i soci, con la presenza degli amici, degli insegnanti e dei volontari. Dopo gli interventi del presidente Emerito Gustavo Ravera e dell’attuale presidente Claudio Almanzi, si è tenuto il concerto del coro Unitre, che ha visto cantare insieme più di cento partecipanti.

“E’stato davvero commovente – ci ha detto il presidente Almanzi- constatare come i nostri iscritti, guidati dalla famosa Direttrice d’ Orchestra Eleonora Mantovani siano riusciti ad interpretare, con grande bravura e passione, quattro famosi brani della tradizione natalizia. Bravissimi anche gli attori del gruppo Teatro guidati dai docenti Silvana Ansaldo e Salvatore Zappalà”. E’seguito un piccolo rinfresco con gli auguri per le feste.

Tornando alle iniziative Unitre da segnalare il notevole successo che stanno ottenendo le conferenze a palazzo Oddo: ai primi due appuntamenti, con il noto giornalista e gastronomo Stefano Pezzini ed il famoso scrittore e studioso Carlo Lanteri, hanno partecipato centinaia di spettatori. Il prossimo relatore sarà il viaggiatore e guida CAI Beppe Peretti (il 26 gennaio). Durante le festività natalizie un gruppo di soci prenderà parte al tradizionale presepe vivente nel Centro storico di Albenga: l’appuntamento è per il 24 dicembre alle ore 15 e 30 in piazza dei Leoni. In questi giorni l’ Uni3 Ingauna sta partecipando anche alla mostra dei presepi indetta dal Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito.

L’ Unitre Comprensoriale Ingauna è una realtà culturale e sociale che, a più di 30 anni dalla nascita, è cresciuta così tanto da essere ormai la più importante struttura formativa per adulti dell’intero comprensorio. Il sodalizio, oltre ad occuparsi di corsi, incontri, concerti, dibattiti, mostre e convegni, organizza anche gite culturali, viaggi di istruzione, passeggiate e feste per rafforzare lo spirito di fratellanza, amicizia e collaborazione fra i soci. Il sodalizio accademico e culturale ingauno offre agli studenti una sessantina di corsi nelle tre sedi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale.

“Anche quest’anno- conclude il presidente Almanzi- il gruppo di insegnanti ed esperti, guidato dalla professoressa Anna Tagliasacchi, che ha il compito di organizzare i corsi, si è impegnato notevolmente, predisponendo per l’anno accademico 2022- 2023 un gran numero di corsi. Le proposte sono le più svariate: si va dalle Lingue straniere alla Storia, alla Musica, mentre grande rilevanza è stata data anche all’aspetto ludico e sanitario con corsi di ballo, danza, yoga e ginnastica”.

Per chi volesse avere maggiori informazioni, o iscriversi (è possibile farlo entro il 15 gennaio) rivolgendosi alla segreteria dell’ Unitre3 ingauna (Palazzo Oddo, Via Roma, 58, Albenga), che è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, oppure visitando la pagina FB Uni3ingauna, o scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica ingaunatre@gmail.com, o visitare il sito Internet www.Unitrecomprensorialeingauna.it

ALFREDO SGARLATO