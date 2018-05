L’ 11^ edizione di Yacht&Garden nel week a Marina Genova

Al via sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 l’undicesima edizione di Yacht&Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, che si svolgerà a Marina Genova dalle 10 alle 19.

Tra gli appuntamenti nazionali più importanti e attesi del settore, con oltre 130 espositori provenienti da tutta Italia e circa diecimila visitatori nel 2017, Yacht & Garden offre l’opportunità di coniugare due grandi passioni: il mare e il verde.

Passeggiando tra i moli, le banchine e le imbarcazioni ormeggiate in Marina, sarà possibile ammirare e acquistare, essenze e fiori adatti al giardino mediterraneo, ma anche antiquariato da interni ed esterni, vasi e cesteria, tessuti e decorazioni, accessori, fino a dipinti, stampe, libri, mieli e sciroppi e prodotti di bellezza naturali.

Quella che si svolgerà nel prossimo weekend si tratta di un’edizione ancora più ricca, con espositori qualificati, incontri con esperti ed eventi collaterali, organizzati in collaborazione con importanti partner e istituzioni, tesi a diffondere la cultura del verde attraverso l’arte, tra musica, danza, teatro itinerante, pittura, scultura e decorazione.

Per tutta la durata della manifestazione, presso l’esposizione sulla passeggiata, Yacht&Garden propone incontri con vivaisti specializzati, mirati ad approfondire in particolare la conoscenza di piante aromatiche, bonsai, piante grasse e tillandsie, frutta e agrumi antichi, fiori come rose, peonie orchidee, scoprendone l’impiego, la cura e le tecniche di coltivazione.

Per chi ha in programma la risistemazione di terrazzi e giardini, da non perdere l’incontro sabato 19 maggio alle ore 10.30, organizzato in collaborazione con il Garden Club di Genova dove, per l’occasione, si farà il punto con esperti sul Bonus Verde 2018 ovvero sulle agevolazioni previste dal governo a favore del verde privato.

Tra gli incontri dedicati alla promozione del patrimonio culturale del territorio, domenica 20 maggio alle ore 10.30 sarà presentato il nuovo progetto “Le vie del mare”, nato dalla partnership di Marina Genova con Ligurian Gardens, network di eccellenze nell’ambito dei giardini storici liguri.

“Le vie del mare” valorizzeranno così l’itinerario storico-culturale, paesaggistico e botanico, proposto da Ligurian Gardens alla scoperta dei meravigliosi giardini storici liguri e che ad oggi include: Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli, Villa della Pergola ad Alassio, Villa Serra di Comago a Sant’Olcese, l’Abbazia di Cervara di San Girolamo al Monte di Portofino e Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure.

L’obiettivo è quello di ampliare il network Ligurian Gardens permettendo così alle vie del mare di diventare il punto di riferimento per la scoperta e valorizzazione delle eccellenze liguri.

Due eventi musicali di eccellenza animeranno la Piazzetta del Mediteranno. Sabato 19 maggio, alle ore 16.30, il Coro di Voci Bianche Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, diretto dal Maestro Gino Tanasini, darà vita a Sine musica nulla vita, presentando un repertorio di polifonie dal ‘600 ad oggi. Domenica 20 maggio, alle ore 16.30, si esibirà il duo pianistico formato da Clarissa Carafa e Michele Carraro nel concerto Danze di Primavera, promosso dal Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

Un programma pensato per tutti gli appassionati, compresi i più piccoli, che potranno mettersi alla prova in attività e laboratori per far crescere la passione per il mare, la cultura del verde e la creatività. Sabato 19 dalle 10.30 alle 12 si svolgerà il laboratorio di pittura con i petali Racconto Floreale, dedicato ai bambini di 5/8 anni a cura di Gerry Delfino – Associazione “Il Giardino letterario” (info e prenotazioni: info@yachtandgarden.it); e sabato 19 e domenica 20, ore 10.30-12.30 e 15.30-17.30, il laboratorio di pittura Le Decorazioni floreali delle case liguri, a cura dell’Accademia Gin Parodi e dedicato ai bambini di 6/10 anni. (info e prenotazioni: accademia@accademiaginparodi.it).

Con Yacht&Garden Marina Genova si conferma così luogo di incontro vivo e accogliente, ricco di eventi e proposte di qualità e portale di accesso alle eccellenze del territorio.

L’ingresso alla manifestazione, il parcheggio e la partecipazione agli eventi collaterali sono gratuiti.

Il programma completo è disponibile online sul sito www.yachtandgarden.it