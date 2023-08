Kruk Italia supporta il Palio del Golfo e il Blue festival 2023

L’azienda spezzina per la valorizzazione del territorio ligure

Il Gruppo internazionale dal cuore spezzino, sempre attivo nel promuovere le attività del territorio, rinnova la partecipazione all’evento più atteso dell’anno

Kruk Italia, l’azienda esperta del credito che dal 2015 ha scelto La Spezia per la sua sede operativa, sarà presente come sponsor alla 98° edizione del “Palio del Golfo” di La Spezia, la storica gara remiera tra 13 imbarcazioni che si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque antistanti il lungo mare della città.

Ogni anno, le 13 Borgate e il loro Comitato organizzano l’evento con i 3 momenti fondamentali: la sfilata tradizionale del venerdì, la pesa delle barche del sabato, imbarcazioni realizzate a mano da artigiani locali con caratteristiche uniche, e le gare della domenica che vedono impegnati gli equipaggi delle categorie Femminile, Senior e Junior.

Da alcuni anni, inoltre, il Palio è l’occasione per sottolineare il ruolo fondamentale che il mare riveste non solo quale risorsa economica e elemento di caratterizzazione culturale e sociale per le comunità costiere, ma anche quale ecosistema complesso che va tutelato.

Con la sua sponsorizzazione, infatti, KRUK sostiene anche il Blue Festival, la manifestazione che pone al centro il mondo del mare tra sviluppo, tradizione e sostenibilità, inaugurata il 27 luglio, e che andrà avanti 10 giorni, in un percorso di avvicinamento al Palio. Talk, spettacoli, laboratori creativi per bambini, esperienze per vivere e conoscere il mare e le sue ricchezze, anche da un punto di vista gastronomico, accompagneranno i cittadini di La Spezia e i numerosi turisti in un percorso di responsabilizzazione e consapevolezza sulla salvaguardia del mare e del suo ecosistema. Alcune delle attività legate al food saranno inoltre gestite dalla Fondazione AUT AUT e Luna Blu, di cui KRUK è sostenitore.