Kickboxing e K1 – Virtus Spezia grande in Piemonte

La Spezia – Un’altra cascata di medaglie per la Sport Club Virtus La Spezia, stavolta alla tappa di Leini-To valida per il Campionato nazionale di kickboxing e K1, in attesa del Trofeo “Virtus 1906” previsto al Palamariotti spezzino per il prossimo 23 Aprile (domenica) con più di 200 atleti provenienti da Liguria e regioni vicine.

Sotto il comando dei Maestri Raffaele ed Enrico Adamo, infatti, alla “Fight Cup” in Piemonte medaglia d’oro per l’occasione per: Giulia Grando, Gaia Aquilano, Christian Guerrazzi, Rafay Musso, Christian Armento, Damir Gogu e Andrea Arfanotti.

Medaglia d’argento invece per…Valeria Sergi, Gaia Visconti, Marco Grando, Domenico Armento e Mattia Arfanotti.