kart PG corse qualificata per la finale mondiale di Sodikart

Con piacere nel 2019 tre singoli piloti tutti affiliati alla nostra pista kart PG corse di Ronco Scrivia, si sono qualificati per la finale del campionato mondiale

PG corse Pista Ronco Kart Sodikart, quest’anno la finale si svolgerà a Dubai (UAE) dal 16 al 18 aprile sul prestigioso kartodrome United Arab Emirates.

I piloti qualificati sono:

Rosanna Marziano di Pietra Ligure — titolare scuola guida

Marco Cremona di Genova — pizzaiolo

Stefano Cadoni di Genova — studente di 15 anni

Team Red Racing di Milano di cui segnaliamo il promettente Gianluca Cadoni di Genova — studente di 17 anni già due volte finalista mondiale

Vi ricordiamo che la Sodykart è il più grande costruttore mondiale di kart da noleggio e produttore di kart da competizione con i quali partecipa con successo ai vari campionati mondiali.

La finale per adulti si correrà su kart 2 tempi con motore Rotax da 29cv, lo stesso disponibile anche a Ronco Scrivia per tutti i clienti PG corse.

A Dubai sarà una sfida di importanza mondiale ad altissimo livello in cui correranno 300 piloti di 5 continenti e 98 paesi, che hanno gareggiato su oltre 455 piste con Kart Sody e hanno ottenuto i migliori risultati tra più di 62000 piloti iscritti.

Ricordiamo che la nostra pista è aperta tutto l’anno per il noleggio di kart 2 e 4 tempi, per adulti e bambini, con gran premi di diverse tipologie, gare endurance da 1 ora sino a 4 ore, e corsi per bambini.Il 2019 è stato un anno particolarmente impegnativo per lo staff PG corse e per la responsabile Carolina Percivale, in quanto abbiamo registrato un afflusso record di partecipanti. Per il 2020 ci sono diverse novità per i nostri piloti che sicuramente ritorneranno a sfidarsi nei vari campionati PG corse (adulti, under 15, femminile, baby endurance) che organizziamo da vari anni. Le singole gare sono valide anche per il campionato Sodykart.Sicuro del Vostro gradimento attendiamo un Vostro incaricato per testare i nostri kart e visitare tutto l’impianto.