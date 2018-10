Juve-Genoa, Criscito: qualcosa ci concederà

Un sabato di straordinari. Premessa: la Juventus le ha vinte tutte. Undici i successi consecutivi in gare ufficiali tra vecchia e nuova stagione.

Il capitano Mimmo Criscito mette il dito nella piaga, senza fasciarsi la testa.

“Per fare punti contro una squadra così, in estate avevo detto che le avrebbe potute vincere tutte, servirà un piccolo miracolo ma credo invece che qualcosa, prima o poi, la Juventus lascerà per strada. Sarebbe fantastico approfittarne noi. Speriamo che accada. E’ un team con una qualità eccelsa distribuita in maniera omogenea nella rosa. Allegri ha l’imbarazzo della scelta. Tante soluzioni in cui pescare”.

Per il capitano del Genoa, anche se sono passati degli anni, un tuffo nel passato. Da ex. “In nazionale ci siamo un po’ stuzzicati con i colleghi e amici della Juventus, in vista di questa sfida. Sono rimasto in contatto con parecchi dirigenti e calciatori, conosciuti quando ero a Torino. Sarà un piacere reincontrare diverse persone, come rivedere Perin: uno di famiglia per noi del Genoa. E’ uno dei portieri più forti a livello italiano e internazionale. Favilli? Ricorda Vieri con tanta qualità. Poi c’è Piatek. Quello che ha fatto non gli interessa. Guarda avanti”.