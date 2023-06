Judo Recco, tanti atleti in erba al 20° Trofeo L. Moltedo

Recco, Judo giovani, tanti atleti in erba al “20° Trofeo L. Moltedo”.

Sabato 17 giugno, dalle ore 8.30, in piazza Nicoloso si terrà la ventesima edizione del trofeo “L.Moltedo – 7° Memorial Sergio & Maurizio”, gara di judo per pre-agonisti nata per ricordare l’ex presidente della Pro Recco Judo, Lorenzo Moltedo e i tecnici della società Sergio e Maurizio, organizzata dalla società recchese.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Recco, vedrà alternarsi sui tatami squadre miste dai 7 ai 9 anni. Ben 16 le società iscritte anche provenienti da regioni limitrofe. Alle ore 12 fine delle gare e assegnazione di coppe e medaglie alle prime quattro squadre qualificate.

«Questa Amministrazione crede molto nello sport – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone – ed è sempre pronta a valorizzare le iniziative del territorio. Domani tutti potranno vivere un bell’evento sportivo e speriamo che i cittadini partecipino numerosi per sostenere gli atleti in erba. Ringrazio la Pro Recco Judo per l’attiva svolta a favore dei giovani». ABov