Jihad islamica e guerra in Israele, innalzamento misure sicurezza pure a Genova

Jihad islamica e potenziale pericolo di attacchi terroristici anche in Italia.

A seguito della guerra scatenata dai palestinesi di Hamas in Israele, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Genova Renato Franceschelli stamane ha disposto l’innalzamento di alcune misure di controllo e prevenzione per eventuali attacchi islamisti.

Si tratta di “un’intensificazione delle misure di sicurezza e di vigilanza dei siti maggiormente esposti e, in particolare, delle sedi religiose, culturali, economiche e commerciali.

La decisione è stata assunta in base alle indicazioni del ministero dell’Interno.

Il Comitato genovese ha preso atto dell’innalzamento delle misure di vigilanza disposte dal questore fin da sabato scorso in occasione delle cerimonie religiose programmate e ha proceduto a un’analisi approfondita degli obiettivi sensibili presenti sul territorio metropolitano.

Nei siti più esposti, come la Sinagoga di via Bertora, sarà assicurata una maggiore presenza delle Forze dell’ordine per garantire la massima sicurezza e prevenire ogni possibile minaccia.

L’innalzamento del livello di attenzione sarà garantito attraverso mirati dispositivi di vigilanza, in forma fissa e dinamica, e il potenziamento delle attività informative e di prevenzione”.