IV Reich? FdI: Salis non condanna disordini, né insulti e minacce a Meloni e Salvini

“Nel consueto ‘sciopero del venerdì’, organizzato oggi dalla sinistra studentesca e Pro-Pal, sfociato in disordini e non affatto pacifico, assistiamo alla solita demonizzazione del Governo e del presidente del consiglio Giorgia Meloni che, a causa dell’accusa di complicità in genocidio fomentata dalle sinistre, anche oggi ha ricevuto insulti e minacce, come testimonia la scritta ‘Meloni appesa’ su un treno Frecciarossa. Alla premier e a tutto l’Esecutivo va la mia solidarietà, così come quella di Fratelli d’Italia della Liguria”.

Lo ha dichiarato oggi il deputato genovese Matteo Rosso, coordinatore di FdI in Liguria.

“Genova, purtroppo, fa peggio delle altre città – ha sottolineato Rosso – e, inquinata dalla narrazione tossica e dai falsi allarmi di fascismo da parte delle sinistre, ha prodotto un cartello osceno che ritrae la premier Meloni, il vicepremier Salvini, il presidente Usa Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu come membri e fautori di un inesistente ‘Quarto Reich’.

L’ennesimo cartello di un odio e di una violenza inaccettabile che racconta l’ennesima falsità, di fronte al quale, purtroppo, a metà pomeriggio non è ancora arrivato un solo rigo di commento da parte di Silvia Salis.

Il sindaco di Genova ancora una volta latita, a differenza di quando c’è da puntare il dito contro la destra agitando lo spettro di un fascismo che non c’é.

La nostra città è ormai sempre più preda di una sinistra ideologica, che tutto blocca, nulla decide e non condanna la violenza”.

“Nessuna tolleranza – ha aggiunto il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari (FdI) – per chi, nel 2025, continua a diffondere odio politico e a fomentare violenza nei confronti di chi non è allineato al loro pensiero.

È giunto il momento di mettere un freno a questa escalation violenta, che rimanda la nostra memoria ai terribili Anni di piombo. Mai più”.