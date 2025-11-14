IV Reich? Bucci condanna odio e violenza delle sinistre: solidarietà a Meloni e Salvini

“Da parte mia e di tutta la giunta regionale voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e al vicepremier e ministro del Mit Matteo Salvini, ancora una volta oggetto di violenti attacchi oggi a Genova.

Regione Liguria condanna con fermezza questo episodio, come tutti gli episodi di odio e violenza.

Spiace che messaggi come questo arrivino dal nostro capoluogo.

La violenza, sia essa fisica o verbale, è inaccettabile. E sempre da rigettare”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commentando i manifesti di odio comparsi oggi a Genova.