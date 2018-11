Italia-Portogallo, onda azzurra allo stadio Meazza

A poco più di 48 ore dalla sfida con il Portogallo, sono 68.500 i biglietti emessi per l’ultimo incontro degli Azzurri nella UEFA Nations League.

Ancora una volta Milano dimostra tutto il suo amore per la Nazionale e un anno dopo lo sfortunato play off Mondiale con la Svezia, lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ sarà nuovamente gremito per spingere l’Italia verso una vittoria che potrebbe valere l’accesso alla Final Four.

I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita della TicketOne (clicca qui) e sul sito www.ticketone.it. Tante le promozioni in atto: tagliandi a prezzo ridotto sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 17 novembre 2000), agli Over 65 (nati prima del 17 novembre 1953) e ai bambini fino a 6 anni (nati dopo il 17 novembre 2012, acquistabili solo nei punti vendita della rete nazionale dai possessori di un biglietto Intero e ridotto Donne/Under 18/Over 65). I tagliandi ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Card Vivo Azzurro Stadium.

I prezzi dei biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita, sono i seguenti

– TRIBUNA D’ONORE ROSSA Euro 80,00

– POLTRONCINA ROSSA Euro 60,00

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO Euro 50,00

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO Euro 35,00

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO Euro 20,00

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE Euro 30,00

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO Euro 20,00

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO VIVOAZZ. Euro 14,00

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

– TRIBUNA D’ONORE ARANCIO Euro 40,00

– TRIBUNA D’ONORE ARANCIO RIDOTTO Euro 30,00

– TRIBUNA D’ONORE ARANCIO RIDOTTO VIVOAZZURRO Euro 18,00

– TRIBUNA D’ONORE ARANCIO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO Euro 25,00

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO Euro 18,00

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO Euro 10,00

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

– TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO Euro 13,00

– TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RIDOTTO Euro 8,00

– TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

– TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO SECONDO ANELLO Euro 18,00

– TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO SECONDO ANELLO RIDOTTO Euro 14,00

– TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO SEC. ANELLO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

– TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO Euro 10,00

– TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RIDOTTO Euro 7,00

– TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

– TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE Euro 10,00

– TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE RIDOTTO Euro 5,00

– TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

– TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO Euro 10,00

– TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO RIDOTTO Euro 7,00

– TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 con diritto al posto in Tribuna d’Onore, potranno accedere alla Tribuna d’Onore previo ritiro della contromarca a presentazione della tessera personale, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso il Botteghino Accrediti dello Stadio ‘Meazza’ di fronte all’Ingresso n. 8 nella giornata di giovedì 15 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. In caso di esaurimento dei posti disponibili in Tribuna d’Onore, potranno accedere al Primo Anello Rosso.

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore, avranno accesso al Primo Anello Arancio previo ritiro della contromarca a presentazione della tessera personale fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso il Botteghino Accrediti di fronte all’Ingresso n. 8 nella giornata di giovedì 15 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.