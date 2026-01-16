Uno studente 18enne di origine straniera è stato aggredito e accoltellato al costato da un compagno di scuola, suo coetaneo.

E’ successo intorno alle 12 di oggi all’Istituto Einaudi-Chiodo della Spezia e nella scuola si è sparso subito il terrore. Paura soprattutto per i compagni di classe dell’aggredito, che hanno visto tutto davanti ai loro occhi, mentre la lezione insieme al professore era in corso.

Il giovane, soccorso dai sanitari del 118 e della Croce Rossa, è stato trasportato in codice rosso e ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Andrea. Ha perso molto sangue e la prognosi è riservata.

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate agli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto.

I due giovani sembra che litigassero da giorni, forse per questioni di gelosia per una ragazzina.

Il presunto responsabile dell’accoltellamento è stato individuato e accompagnato in Questura per essere interrogato. Al momento non si sa se sia stato arrestato e per quale accusa.

