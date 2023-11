ISIVI e IMQ firmano accordo per Riconoscimento REV Valutatori Immobiliari Certificati

ISIVI, Istituto Italiano di Valutazione Immobiliare, e IMQ, società del Gruppo IMQ, firmano di un accordo di collaborazione che consentirà ai Valutatori Immobiliari Certificati UNI 11558 da IMQ di ricevere da ISIVI il prestigioso riconoscimento REV (Recognised European Valuer) del TEGOVA, la più grande federazione europea di valutatori immobiliari.

Questo accordo mira ad elevare la professione di tutti i valutatori certificati da IMQ che hanno investito nella propria formazione e superato l’esame di certificazione UNI 11558. Il marchio di riconoscimento REV, rilasciato da ISIVI in qualità di Full Member TEGOVA, inserisce il valutatore nel registro europeo dei valutatori REV sul sito TEGOVA e all’interno del registro italiano sul sito di ISIVI.

Ma in maniera più estesa, il marchio REV distingue i valutatori che operano secondo gli Standard Europei di Valutazione (EVS) emanati del TEGOVA e presi come principale riferimento per la professione in ambito di perizie immobiliari per il credito bancario.

L’accordo prevede che i valutatori immobiliari certificati da IMQ secondo la norma UNI 115558 che aderiscano al programma REV possano ricevere da ISIVI il riconoscimento, il certificato e la designazione (REV) da apporre al proprio nome senza dover sostenere altri esami in quanto i criteri dell’iter di certificazione IMQ già assolvono i criteri minimi TEGOVA.

Luke Brucato, Presidente di ISIVI, commenta l’accordo: “Siamo orgogliosi di poter estendere il riconoscimento REV verso i valutatori certificati UNI 11558 da IMQ e dare una visibilità europea a questi professionisti di altissimo standing in Italia, fornendo a loro nel contempo una “casa” associativa quale ISIVI dove possono trovare visibilità, formazione e rappresentanza industriale.

La professione del valutatore immobiliare è in costante evoluzione per via della sempre più stringente normativa bancaria europea e mai come ora è necessario per la committenza poter identificare quei valutatori che hanno investito in formazione e certificazione secondo gli standard EVS” – afferma Brucato.

“Credo che la partnership tra ISIVI e IMQ rappresenti un passo significativo nell’elevare gli standard di eccellenza nel settore immobiliare” ha dichiarato Gianluca Marradi Direttore della Business Unit Certificazione delle Figure Professionali di IMQ. “Ringrazio ISIVI per averci proposto questo accordo che se da una parte ci consente di offrire ai valutatori da noi certificati un’ulteriore strumento di distinzione sul mercato, dall’altra ci permette di proseguire in quella che è la nostra mission di moralizzazione del mercato e promozione della qualità certificata” – chiosa Brucato.

ISIVI è un’associazione di professionisti del real estate che credono che la formazione, la

certificazione professionale, l’innovazione tecnologica siano alla base di un mercato immobiliare italiano solido, trasparente e competitivo su scala internazionale. ISIVI è Full Member di TEGOVA, la più grande federazione europea di associazioni di valutatori immobiliari che rappresenta gli interessi di oltre 70.000 professionisti. ISIVI è autorizzata da TEGOVA per il rilascio del marchio REV (Recognized European Valuer, n.d.r.) ai propri associati sul tutto il territorio italiano. L’associazione è anche Principal Member del capitolo italiano di FIABCI Italia, una federazione immobiliare internazionale esclusiva che esiste dal 1951 e conta più di 2.500 membri in 45 Paesi che includono professionisti, aziende e istituzioni che sono attive nel settore immobiliare.

IMQ è una società del Gruppo IMQ, una delle più importanti realtà italiane nel settore della valutazione della conformità (certificazione, prove, verifiche, ispezioni). Forte della sinergia tra le società che lo compongono, dell’autorevolezza acquisita in oltre 70 anni di esperienza, della completezza dei servizi offerti, il Gruppo IMQ si pone infatti come punto di riferimento e partner delle aziende che hanno come obiettivo la sicurezza, la qualità e la crescita sostenibile.

Il Gruppo IMQ è oggi composto da una holding (IMQ Group S.r.l) e da 12 società operative, di cui cinque in Italia – IMQ S.p.A., CSI S.p.A., IMQ Intuity S.r.l, IMQ Minded Security S.r.l., IMQ eAmbiente S.r.l. – e sette all’estero: IMQ CSI Deutschland GmbH (Germania), IMQ Iberica S.L. (Spagna), IMQ Polska Sp. z o.o. (Polonia), IMQ Certification (UK) Ltd. (Regno Unito), IMQ Certification (Shanghai) Co. Ltd. (Cina), IMQ Turkey (Turchia), IMQ Gulf FZCo (Emirati Arabi Uniti). Nell’ambito delle figure professionali IMQ è organismo di certificazione accreditato Accredia.

