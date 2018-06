Poco prima delle 19 a Pontedecimo si è verificato un brutto incidente stradale ai danni di un pedone. Un’auto ha investito un passante all’altezza di via Gallino 28.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Genova.

Purtroppo, poco dopo una pattuglia è intervenuta a Genova Prà per un altro sinistro, avvenuto in via Taggia. In questo caso sarebbe stato investito un bambino.

Seguono aggiornamenti.