Investe ed uccide una volpe sulla strada di Altare e fugge

Ieri mattina una giovane volpe è stata investita lungo la strada Altare-Cairo ed è morta.

Un automobilista cge passava l’ha vista ed ha avvertito i volontari della Protezione Animali che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertarne la morte.

L’Enpa ricorda che, ai sensi dell’articolo 189, comma 9 bis, del (nuovo) Codice della Strada: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00.

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.”