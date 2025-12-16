Intossicazione da monossido di carbonio nella notte: coppia trasferita al San Martino per terapia iperbarica

Marito e moglie ricoverati prima a Savona e poi a Genova in codice giallo. Ieri pomeriggio un altro grave caso ha coinvolto una famiglia con tre bambini

Notte di apprensione per una coppia di coniugi di 64 e 57 anni, ricoverati all’ospedale San Martino di Genova dopo aver manifestato sintomi riconducibili a un’intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato nella serata di ieri, quando i due hanno accusato malesseri compatibili con l’esposizione al gas inodore e altamente pericoloso.

In un primo momento marito e moglie sono stati trasportati al pronto soccorso di Savona, dove i sanitari hanno disposto ulteriori accertamenti clinici. Valutata la necessità di un trattamento specialistico, la coppia è stata successivamente trasferita al Policlinico San Martino.

Il trasferimento al San Martino e il trattamento iperbarico

I due pazienti sono giunti a Genova in codice giallo e sono stati sottoposti a terapia in camera iperbarica, trattamento indicato nei casi di intossicazione da monossido di carbonio per favorire una rapida eliminazione del gas dall’organismo e ridurre il rischio di complicanze neurologiche e cardiache.

Le condizioni della coppia sono state costantemente monitorate dal personale sanitario, secondo i protocolli previsti per questo tipo di emergenza, che richiede un intervento tempestivo e altamente specializzato.

Un secondo episodio nel pomeriggio di ieri: coinvolta una famiglia con tre bambini

Nel pomeriggio di ieri si è registrato un ulteriore episodio di intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto un’intera famiglia. Tra i ricoverati anche tre bambini di 4, 6 e 8 anni. L’intervento dei soccorsi è stato immediato e l’intero nucleo familiare è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

La madre è stata ricoverata al San Martino di Genova, mentre il padre e i tre figli sono stati trasferiti all’Istituto Gaslini per le cure pediatriche. I genitori, entrambi stranieri, hanno circa 30 anni. Anche in questo caso sono stati attivati i protocolli di emergenza per l’esposizione al monossido di carbonio.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube