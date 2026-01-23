Intervento in via Piave: uomo in stato di alterazione semina il panico, feriti e soccorsi in ospedale

L’intervento della Croce Bianca in via Piave

Poco dopo le 18 di ieri, tre ambulanze della Croce Bianca Genovese sono state inviate in codice giallo presso una concessionaria di via Piave a seguito di un episodio di violenza. L’allarme è scattato per un’aggressione che ha coinvolto i titolari dell’attività e un uomo trovato in evidente stato di alterazione.

Il tentativo di aiuto e l’escalation di violenza

Secondo le ricostruzioni, una delle responsabili dell’esercizio, 54 anni, stava raggiungendo la concessionaria quando ha notato un uomo di circa 45 anni disteso nelle aiuole spartitraffico. Nel tentativo di prestare assistenza, riconoscendolo come una persona già vista in zona, l’uomo ha reagito in modo aggressivo, iniziando a urlare frasi sconnesse e minacciose mentre la donna si allontanava.

L’aggressione all’interno degli uffici

L’uomo ha poi fatto irruzione nei locali, raggiungendo la donna e il marito sessantacinquenne negli uffici della concessionaria. Dopo aver reiterato le minacce, ha colpito con pugni e calci, arrivando a sfondare una porta a vetri utilizzando anche uno zaino pesante contenente bottiglie di superalcolici. Durante l’azione si è procurato diverse lesioni, tra cui un taglio a una gamba con perdita di sangue.

L’intervento della Polizia e i ricoveri

Gli agenti della Polizia di Stato, giunti rapidamente sul posto, hanno bloccato l’uomo consentendo ai sanitari di prestargli le prime cure. Successivamente è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino. I due titolari, sebbene non abbiano riportato traumi rilevanti, sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale Galliera a causa di una crisi ipertensiva legata allo shock subito.

