Intervento all’alba per i VVF in via Napoli alla Spezia

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti questa mattina, verso le ore 5.00, per un principio di incendio divampato all’interno di uno stabile in via Napoli, zona centrale della città.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato il pianerottolo del quarto ed ultimo piano, sul quale si affacciano due appartamenti.

Gli operatori VVF addetti alla Sala Operativa, ricevuta la richiesta di soccorso, davano indicazioni alle due famiglie, ognuna composta da tre persone, di chiudere le porte e posizionarsi sul terrazzo, in attesa dei soccorsi; contestualmente disponevano l’invio di una squadra con cinque unità operative a bordo di una APS (Autopompaserbatoio) e dell’Autoscala con due unità operative.

Giunti in brevissimo tempo sul posto, i Vigili del Fuoco rilevavano che si trattava di un principio di incendio sul pianerottolo e quindi ne effettuavano lo spegnimento a mezzo di un estintore ad “anidride carbonica”.

Evacuati i fumi residui, anche con l’ausilio di un motoventilatore, e ripristinate quindi le condizioni di sicurezza, i pompieri provvedevano a far uscire le due famiglie, utilizzando le scale dello stabile, tra le quali vi erano una bambina di un anno e una ragazzina di undici.

Tutte le persone venivano trasportate al Pronto Soccorso per i dovuti accertamenti.

Gli appartamenti non sono stati coinvolti né dalle fiamme, né dal fumo, pertanto le famiglie vi potranno fare rientro.

Sul posto presente anche personale sanitario 118 con ambulanze e automedica e personale della polizia.