Instagram, WhatsApp e Facebook down: I social di Zuck sono irraggiungibili

A partire dalle 17.30, Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger sono down.

Per i social network che fanno capo a Mark Zuckenberg si visualizza la schermata «impossibile raggiungere il sito» sembra per un problema di DNS.

Il tutto sarebbe partito con Whatsapp accessibile come app, ma in blocco per l’invio di messaggi anche di testo. Poi sono seguiti tutti gli altri.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021