Insicurezza alla Foce, 49enne africano rapina un supermercato: arrestato dai carabinieri

Il 49enne della Guinea, dopo avere rubato della merce, ha aggredito e strattonato i dipendenti di un negozio a Genova Foce e ha tentato di fuggire. Ma è stato arrestato dai carabinieri, tempestivamente intervenuti

Ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato un cittadino della Guinea di 49 anni per rapina impropria.

L’africano, dopo avere rubato dagli scaffali di un supermercato alla Foce generi alimentari e bevande alcoliche, ha aggredito e strattonato i dipendenti del negozio nel tentativo di darsi alla fuga.

I militari, giunti tempestivamente sul posto a seguito della segnalazione arrivata alla centrale operativa dell’Arma, hanno subito bloccato il rapinatore africano.

La merce è stata recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita, che ha ringraziato i carabinieri.

Il 49enne africano, terminate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Genova in attesa del processo con rito direttissimo.