Insicurezza a Sampierdarena e Cornigliano, ieri sera pattuglione Polizia. Questura: nessuna criticità

Servizio di prevenzione e controllo del territorio ieri sera a Sampierdarena, Cornigliano, Bolzaneto e Pontedecimo. Responsabili della Questura di Genova: “Nessuna criticità”

I responsabili della Questura di Genova stamane hanno comunicato che ieri sera gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno effettuato “un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, al contrasto dei fenomeni di criminalità e alle verifiche in esercizi commerciali, nelle delegazioni di Sampierdarena e Cornigliano”.

Il servizio è stato coordinato da un funzionario del Commissariato Cornigliano, insieme a 2 unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, a 1 unità cinofila antidroga con il cane Leone e da agenti Polfer di Sampierdarena.

Sono stati controllati i giardini Melis e Ansaldo Meccanico, luoghi di aggregazione giovanile, “senza rilevare alcuna criticità” ed è stata controllata l’area della stazione ferroviaria di Ge-Sampierdarena, dove sono stati identificati diversi stranieri.

Il servizio è poi proseguito verso la zona di Bolzaneto, dove sono stati verificati numerosi esposti dei cittadini e in particolare nei pressi della Chiesa di Nostra Signora della Neve, dove è stato fermato e segnalato alla Prefettura un tunisino di 20 anni poiché trovato in possesso di una dose di hashish del peso di circa 2,30 grammi.

Successivamente i controlli si sono concentrati nelle zone di Pontedecimo, dove è stato effettuato un controllo avventori presso un bar, e nelle zone di via Fillak e via Porro con particolare attenzione al Parco della Memoria “senza riscontrare alcuna criticità”.

L’ultima delegazione del Ponente genovese sottoposta a monitoraggio è stata quella di Sampierdarena con un controllo avventori presso un locale di via Urbano Rela, spesso fonte di lamentele da parte dei residenti a causa degli schiamazzi dei clienti, dove il cane Leone ha trovato, nascosta in anfratti, una dose di hashish di circa 1,5 grammi che è stata sequestrata a carico di ignoti.

Nel complesso sono state identificate oltre 71 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti.

I responsabili della Questura di Genova stamane hanno riferito che sono previsti ulteriori controlli “nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie, al fine di garantire il costante monitoraggio delle criticità riscontrate sul territorio”.