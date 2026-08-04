Insicurezza a Pegli, flash mob di FdI contro maniaci e delinquenti stranieri

Insicurezza e degrado dilaganti negli ultimi mesi a Genova, manifestazione di FdI a Pegli: “Più sicurezza e meno immigrazione”

Insicurezza a Genova Pegli. Ieri si è svolto in Largo Calasetta il flash mob promosso da Fratelli d’Italia Genova sul tema della sicurezza e a sostegno della raccolta firme per l’istituzione di nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

Presenti, oltre al vicecapogruppo alla Camera e commissario genovese di FdI Stefano Maulli, ai consiglieri comunali Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre, simpatizzanti e cittadini che hanno voluto testimoniare le loro forti preoccupazioni dopo gli episodi di insicurezza e degrado registrati nella delegazione del Ponente genovese: dal caso dell’africano che si è calato i pantaloncini e si è masturbato in spiaggia davanti a famiglie con bimbi, ai continui furti e rapine a opera di stranieri, alle aggressioni ai danni di commercianti che sono stati rapinati durante il mercatino allestito in largo Calasetta.

“L’ultimo episodio del commerciante rapinato mentre tentava di difendere la propria merce, ossia il suo lavoro – hanno spiegato da FdI – ha profondamente colpito i pegliesi e si aggiunge ad altri gravi fatti di cronaca verificatisi negli ultimi mesi a causa del degrado e dell’insicurezza dilaganti in città.

Senza dimenticare il gravissimo episodio avvenuto alcun settimane da sulla spiaggia libera di Pegli, dove un africano è stato protagonista di atti osceni davanti a famiglie con bambine e bambini.

Sulla sicurezza il Comune di Genova, invece dell’interlocuzione con il Governo Meloni, ha scelto la contrapposizione ideologica.

Lo abbiamo visto ieri a Bologna dove il sindaco Silvia Salis, insieme al collega e agitatore di piazza Matteo Lepore, non si è fatta sfuggire l’opportunità di parlare da capo popolo e non da sindaco di una città.

Governare significa anche esercitare fino in fondo le competenze che la legge attribuisce a ciascun rappresentante delle istituzioni, in questo caso il Comune.

Negli ultimi mesi abbiamo visto la Giunta Salis privilegiare battaglie simboliche e ideologiche, mentre sui diritti sociali e sui problemi quotidiani dei genovesi come sicurezza, degrado e vivibilità dei quartieri, è mancata la stessa incisività.

Nel frattempo, ai cittadini sono arrivati gli aumenti di Imu, Irpef e Tari.

I genovesi non vogliono un sindaco che commenti ogni giorno la politica nazionale, ma vorrebbero un sindaco che amministri Genova, presidi i quartieri e dia risposte concrete.

La sicurezza non è né di destra né di sinistra: è il primo diritto dei cittadini”.

“Va fatta – ha aggiunto il deputato genovese e coordinatore ligure di FdI Matteo Rosso – una seria riflessione sul Taser da dare in dotazione alla nostra Polizia Locale.

Il centrodestra a Tursi aveva avviato la sperimentazione, che la Giunta Salis ha eliminato d’imperio come primo atto.

Eppure è un ottimo dissuasore, non letale, che a tutela dei cittadini e delle Forze dell’ordine andrebbe subito adottato”.