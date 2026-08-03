Insicurezza a Carignano, 31enne rom ruba in tre auto e le danneggia: arrestato

Il ladro straniero all’arrivo della Polizia ha tentato di fuggire lungo corso Andera Podestà, ma è stato acchiappato dagli agenti delle Volanti

La scorsa notte in via dei Sansone a Genova Carignano gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 31enne romeno per furto aggravato.

I poliziotti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione al NUE 112 dello straniero che stava rompendo i deflettori di alcune auto in sosta per rubare all’interno dei veicoli.

Ottenuta l’accurata descrizione del ladro, le pattuglie si sono messe immediatamente alla ricerca dell’autore del reato, rintracciandolo poco distante, in corso Andrea Podestà.

Alla vista della Polizia il 31enne straniero ha lanciato il proprio zaino a terra e ha cominciato a correre, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Successivamente è stato portato in Questura.

A seguito della perquisizione personale sono stati trovati due cacciaviti e, all’interno dello zaino, un piccone, un piccolo aspirapolvere da auto e due hard disk.

I proprietari delle auto danneggiate e derubate dal giovane rom, tre in tutto, sono stati contattati e i loro averi sono stati loro consegnati in sede di denuncia.

Gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati.