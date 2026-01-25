Inseguimento e scontri allo svincolo di Imperia Est: 4 feriti

Caos nel tardo pomeriggio al casello autostradale, traffico interrotto a lungo

Momenti di forte allarme si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, nei pressi dello svincolo di Imperia Est. L’episodio ha visto il coinvolgimento di quattro automobili impegnate in un inseguimento culminato in una serie di collisioni volontarie, avvenute a ridosso del casello autostradale.

La rissa e l’intervento delle forze dell’ordine

Dopo l’arresto dei veicoli, la situazione è ulteriormente degenerata con uno scontro fisico tra alcuni dei conducenti. L’arrivo tempestivo della Polizia stradale ha permesso di riportare la calma e di evitare conseguenze più gravi, mettendo fine a una sequenza di eventi che aveva già creato preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Soccorsi sanitari e viabilità bloccata

L’episodio si è concluso con quattro persone ferite in modo non grave, tutte di nazionalità straniera, trasferite in codice giallo all’ospedale di Imperia. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il casello di Imperia Est è rimasto chiuso al traffico per oltre un’ora, con ripercussioni sulla circolazione in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute più squadre di emergenza, con ambulanze della Croce Rossa di Imperia, della Croce Rossa di Diano Marina e della Croce d’Oro di Cervo, affiancate da due automediche.

Accertamenti in corso e mezzi sequestrati

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali altri veicoli che si sarebbero allontanati imboccando l’autostrada. Tutti i mezzi rimasti sul luogo dell’episodio sono stati sottoposti a sequestro. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude un possibile regolamento di conti.

